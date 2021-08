Esta semana tuve la oportunidad de asistir a una reunión del Consejo Rector del movimiento ciudadano FRENA de Tijuana, con la asistencia del Ing. Gilberto Lozano, quien es, como dice, un miembro más de frena, y vocero ante medios y la sociedad.

Al margen de caernos bien o mal esta persona, hay que reconocerle que es el único que ha tenido los pantalones para enfrentar a López Obrador, la inteligencia y capacidad para convocar y organizar a numerosos ciudadanos, en la mayoría de los Estados, con manifestaciones, caravanas, plantones, con un solo fin: Como mandantes constitucionales, pedirle cuentas al presidente, llevando a cabo juicios en diferentes Estados, y elaborando denuncia penal por delitos cometidos, bien sustentada y con pruebas fehacientes, demostrando que no es, lo que sus enemigos tratan de hacernos creer: Un agitador, un porro, o un oportunista.

El Ingeniero Lozano, se ha dedicado desde hace años, a defender causas justas en base a la ley, no solo quejándose o criticando como muchos lo hacemos y que no sirve de nada, sino enfrentando y denunciando con valentía lo que considera es un mal para el país, porque como él lo reitera: Tenemos el deber de defender a México del rumbo al que López lo está llevando, no tanto por nosotros que gracias a Dios ya disfrutamos viviendo en libertad, sino por nuestros hijos y futuras generaciones que de seguir avanzando éste régimen opresor, sufrirán com en países comunistas, hambre, pobreza, persecución, cárcel, y pérdida de libertades.

Y hoy es momento de actuar. Ya no con marchas o caravanas, sino con algo sencillo: Registrarnos en la página FRENA, para reunir 3 millones de firmas necesarias para hacer realidad la revocación de mandato, de López Obrador en marzo del 2022, en base al Art. 35 de nuestra Constitución.

Existen voces tratando de desprestigiar, desanimar y meternos miedo, en apariencia contrarias a López, pero en el fondo o quizá por conveniencia propia, de su lado. No les prestemos atención, veamos con claridad los hechos: Con este gobierno, todos los mexicanos hemos sido afectados por las políticas implementadas por este nefasto gobierno, desestabilizando la economía al desincentivar inversiones. Corrupción, inseguridad sin control, pésimo manejo del sector salud, perdida de negocios y empleo, aumento increíble de pobreza, etc. Nos asusta el ver como desaparecen instituciones, violando el Estado de derecho, gobernando en base a caprichos, odio división y venganza, autoritarismo, y poco a poco, la pérdida de nuestras libertades.

Hoy tenemos solo dos sopas: O vamos a males peores por miedo o cobardía, o nos levantamos y le apostamos a la revocación de mandato, para defender nuestra libertad y democracia corrigiendo el rumbo. Y para hacerlo como cualquier problema en la vida, tenemos que perseverar, entusiasmar a otros, la actitud es la mitad necesaria para alcanzar el reto.

El más grande triunfo de AMLO sería que ni siquiera el 3% de los mexicanos, pidan la revocación, pues asumiría de forma natural, que tiene el 98% que desea siga con su régimen y gestión como hasta ahora. ¿ Eso queremos? Nosotros tenemos la palabra.

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar.