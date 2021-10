El valor de la participación

Aunque sabemos que la participación ciudadana es vital para la Democracia en cualquier país, en ocasiones, no la valoramos ni le damos importancia, prefiriendo que “otros” hagan la tarea que nos corresponde.

Hoy, dado el estado catastrófico en que nos encontramos, empezamos a valorar qué importante es involucrarnos activamente.

Lo vimos clarísimo esta semana: Con el tema de despenalizar el aborto hasta tres meses de gestación sin motivo, y hasta los nueve meses en casos de violación o malformación. Se convocó vía redes sociales, primero, a contestar una encuesta afuera del Congreso si se estaba o no de acuerdo con esta ley de muerte para los no nacidos. Luego, al enterarnos que el jueves bajarían al pleno dicha iniciativa, decidimos cerrar el paso al Congreso. A pesar de haberse convocado en unas cuantas horas, esta acción se llevó a cabo con éxito, la gente respondió y hasta se presentó gente de Ensenada apoyando. Con este mismo tema se realizó este fin de semana exitosamente, marchas en Mexicali, Tijuana, Ensenada, Rosarito, Tecate, Ciudad de México y en otros estados. Esto nos habla claramente que la mayoría de los mexicanos somos pro vida, pero además que ha crecido en la ciudadanía la conciencia del derecho a la vida del no nacido, y la importancia de la participación ciudadana en este tema y en otros también, relevantes en bien del país.

Hoy como nunca, tenemos que estar alertas. Sobre todo, al ver el pésimo trabajo que como presidente de la República ha hecho López Obrador, dedicado a hablar ocurrencias, mentir, manipular a sus seguidores, aliarse y defender a criminales, aumento de pobreza y corrupción en nuestro país, desentenderse de quienes sufren tragedias, inundaciones, de niños y mujeres con cáncer, con una indiferencia realmente cruel.

Pero lo que a muchos terminó de abrirles los ojos, de hacia dónde López nos está llevando descaradamente, fue la invitación al dictador cubano Díaz Canel para ser parte de la conmemoración de nuestra independencia, y recibir amigablemente, al dictador Nicolás Maduro, un hombre desalmado que acabó de destruir su país Venezuela.

Todo esto ha hecho crecer más la indignación de los mexicanos, pero también su participación. Y aunque existen voces contrarias que tratan de confundirnos para que permanezcamos indiferentes, si de algo ha servido la ineptitud de López es luchar unidos para rescatar nuestro amado y maravilloso país. Por eso, el movimiento ciudadano FRENA, es tan importante, y al que cada día se unen más ciudadanos en el pre registro de tres millones de mexicanos, necesario para que se realice en marzo próximo la Revocación de mandato que está contemplada en la Constitución, herramienta con la que podremos despedir a López por pérdida de la confianza.

Hay quienes dicen que no lo vamos a lograr. Derrotados antes de luchar, proponen cruzarnos de brazos y esperar que por arte de magia México cambie. No podemos equivocarnos al luchar por nuestro país. No queremos que el día de mañana nuestros hijos y nietos nos echen en cara nuestra cobardía, indiferencia o apatía, ante el único camino en el cual vemos hoy, una luz al final del túnel, para rescatar nuestro país.

¡Mujer mexicana forja tu Patria !

* La autora es consejera familiar.