El recuerdito para Marina del Pilar

Cuando un equipo está goleando a su rival en un partido de fútbol, los jugadores que van perdiendo naturalmente se sienten frustrados. Por ello, es muy común que comiencen a tirar patadas, es habitual ver que se olvidan por completo del juego y comienzan a tratar de lastimar a los jugadores contrarios. Su lógica es bastante sencilla: si vamos a perder el partido…mínimo dejémosles un recuerdito a los ganadores.

El todavía presidente municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, nombró a Eduardo Martínez Palomera, conocido popularmente como “El Negro” Martínez Palomera, presidente del Consejo de Deuda Pública y Nómina Gubernamental, un organismo ciudadano que tendrá la tarea de vigilar el manejo de las finanzas del gobierno local.



Llama la atención que el Alcalde instale formalmente este consejo ciudadano cuando faltan unos cuantos días para que termine su administración. Pareciera que hubo temas de apertura y transparencia que Sánchez Vásquez no quiso aprobar a lo largo de su trienio, pero que mágicamente se convirtieron en prioridad justo antes de dejar el cargo.

Claramente, la instalación de este organismo tiene dedicatoria. Es un recuerdito que Gustavo Sánchez le deja a Marina del Pilar. El Alcalde panista perdió la reelección, pero puede tirar varias patadas antes de que termine el partido.

Independientemente de ello, pareciera que contar con un consejo ciudadano que vigile los alcaldes hagan buen uso del dinero público es una buena idea. Llevamos muchos trienios quejándonos de la irresponsabilidad de los presidentes municipales. Resulta sano contar con un organismo que, por lo menos en teoría, alertará si alguien busca repetir las atrocidades del pasado.

Sin embargo, a pesar de que el consejo ciudadano podrá vigilar, alertar y criticar, jamás tendrá la facultad para sancionar a los alcaldes corruptos; y, por ende, no podrá marcar un verdadero precedente que permita dejarle claro a los futuros ediles que si hacen mal uso del erario terminarán en prisión.

Por ello, lo más importante no es contar con un Consejo Ciudadano de Deuda Pública y Nómina Gubernamental, lo verdaderamente relevante es sancionar a las administraciones municipales anteriores que generaron la deuda histórica del Ayuntamiento de Mexicali y la abultada nómina que tantos problemas le genera al gobierno local.

¿Y qué hizo el actual Presidente Municipal en ese sentido? ¿Qué hizo el Alcalde en contra de la corrupta e irresponsable administración anterior? ¿Qué hizo Gustavo Sánchez Vásquez para castigar a Jaime Rafael Díaz Ochoa?

La respuesta es nada. Los mexicalenses esperamos sanciones severas para la administración anterior durante tres largos años. Y, al final, el presidente municipal, Gustavo Sánchez Vásquez, y su Síndico Procurador, Blanca Irene Villaseñor Pimienta, no supieron, no pudieron, o, lo más probable, no quisieron hacer nada en contra del ex alcalde.

Cuando faltan pocos minutos para que termine el partido, Gustavo Sánchez Vásquez intenta dejarle un recuerdito a Marina del Pilar. En cambio, a Jaime Rafael lo dejó pasar como si fueran del mismo equipo.





* El autor es abogado y conductor de televisión.