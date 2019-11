Una de las cosas que más me gusta de mi campo profesional es que siempre hay cosas nuevas, siempre hay novedades, siempre hay iniciativas disruptivas. El marketing es una disciplina fascinante porque es una de las que impulsa precisamente a despertar nuevas modalidades de comunicación y consumo.



Durante varios años llevo estudiando las tendencias del marketing y nunca noté tantas oportunidades como hoy en día. El Internet vino a revolucionar el campo de batalla y ahora las opciones son infinitas.



Hace algunos días me invitaron a participar en un Congreso de Marketing con más de 500 universitarios, el tema a comentar fue sobre “El futuro del marketing” y hoy quiero compartirte las 5 que más me han impresionado y que seguramente a ti te van a interesar.



1.- Más de 3,500 millones de personas tendrán acceso a Internet. Esto significa que el 50% de la población estará conectada gracias a la disminución de los costos en los dispositivos móviles. El teléfono celular, después de tu ropa interior, se convierte en tu prenda más íntima.



2.- Más Apps. Las aplicaciones en los celulares son atajos, son caminos directos a los gustos y preferencias de los consumidores, hay aplicaciones para ver películas, para ver tus cuentas de bancos, para comprar ropa, etc.



3.- Monedas digitales. Una nueva economía empieza a formarse, aunque con todavía mucha incertidumbre, lo cierto es que la popularidad de las criptomonedas se ha multiplicado de forma acelerada y los pronósticos son en cantidades multimillonarias.



4.- Servicio al cliente. En los últimos 100 años hemos pasado de la producción masiva a innovación pasando por los sistemas de calidad y las certificaciones tipo ISO. La pregunta es la siguiente: ¿qué sigue después de la innovación? Yo creo que el Servicio al Cliente, ahí está el futuro más lucrativo del marketing moderno, por eso la inteligencia artificial, los bots, los buscadores con algoritmos más complejos que “adivinan” lo que quieres buscar.



5. -El contenido es rey. Y es verdad, cada vez se vuelve más indispensable el talento creativo para crear contenido capaz de captar la atención, aquí entra talento gráfico, storytellers, redactores, escritores, copywriters, etc. Creo que una de las áreas más sostenibles del marketing será para aquellos que dominen la creación de contenidos e información relevante para el mercado.



Nadie puede predecir el futuro, lo único que podemos hacer es estar muy alertas en el presente para poder identificar las áreas de oportunidad que se abren todos los días. El marketing es fascinante, tal vez la rama de las ciencias administrativas con más compromiso con el ser humano pues debe, por definición, involucrarse en todos los aspectos del consumidor incluyendo emociones, sentimientos y razones para comprar.



El marketing es poderoso; puedes desde diseñar contenidos visualmente atractivos, crear mensajes impactantes y establecer conexiones con diferentes públicos. Con tantas alternativas creativas disponibles (móviles, redes sociales, inteligencia artificial, diseño gráfico, etc.) siempre verás un camino nuevo por descubrir. El futuro del marketing es que realmente no sabemos su futuro.





* El autor es Director de Testa Marketing, investigación de mercados.