El dilema de contratar

En mi desarrollo profesional, en los que incluyo mi más reciente cargo como director de recursos humanos, pero también como presidente hace unos años de index Mexicali, había visto incongruencias y políticas públicas para generar empleo. Lo digo porque se castiga con un impuesto sobre nóminas la generación formal de trabajo y ahora, se diluye la posibilidad de crearlo de forma indirecta al pretender suprimir y castigar la subcontratación o lo que en el argot de la manufactura global conocemos como outsourcing.

Bajo la argumentación general (y valida también considero) el gobierno federal por conducto e instrucciones del presidente presentó la reforma por terminar con la simulación laboral, la violación a los derechos de los trabajadores y la evasión fiscal. Pero como en otras propuestas y decisiones, se corta con machete en lugar de cortar con bisturí, se corta el árbol por completo aunque el mal se ubique en una rama.

Pero además de que la herramienta no es la adecuada porque en vez de corregir se destruye, la propuesta incluye medidas regresivas y, lo que parece más contradictorio, es que se presenta en un momento en el que por la pandemia, y el subsecuente confinamiento ha generado una enorme pérdida económica, lo que se ha traducido también en desocupación, en desempleo y en aumento de empleo informal.

Contraproducente porque se eliminaron hasta doce millones de puestos de trabajo (reitero, formal e informal) y las personas que se estima están bajo un esquema de subcontratación son otros cuatro y medio millones de persona que, al no flexibilizar el gobierno la propuesta y hacerla de aplicación casi inmediata, la consecuencia será para las empresas y negocios un aumento general en costos laborales y pudieran varios empleadores inclinarse por la informalidad o, peor aún, no contratar a los que ahora están bajo un modelo de administración laboral.

Hasta aquí es lo general, digamos lo nacional. Ahora comento detalles sobre el tema y las empresas maquiladoras, manufactureras y de servicios de exportación, las llamadas IMMEX, las que de avanzar la reforma deberán hacer ajustes, tanto para las actividades manufactureras como para las no manufactureras. Estamos hablando, con datos de Agosto de este año, que en las empresas manufactureras se daba trabajo por el mecanismo de subcontratación a poco más de medio millón de personas, para ser más exacto, 513 mil 658 personas. De ese medio millón, un 79 por ciento (es decir 404,648) son obreros y técnicos, quienes están en las líneas de producción. El restante 22 por ciento se desempeña en tareas administrativas.

Como señalaba líneas antes, también hay personal subcontratado en actividades no manufactureras. En ese tipo de establecimientos, a nivel nacional en agosto estaban registrados por el INEGI 118,929 personas. Hasta aquí, los datos a nivel nacional.

Ahora vienen las cifras para Mexicali. De 70,087 trabajadores que señalaba el INEGI en agosto, en establecimientos manufactureros, 62,972 (89.8%) eran por contratación directa y 7,115 (10.1%) por subcontratación. De estos poco más de 7 mil, el 91 por ciento o 6,513 están en la producción.

Desafortunadamente no puedo mencionar la subcontratación en empresas no manufactureras IMMEX, porque INEGI sólo reporta las de Baja California, pero no abre la información por ciudades y municipios.

Si ponemos atención a los números y la propuesta de reforma al outsourcing o subcontratación no se flexibiliza, si se elimina el modelo, entonces la generación de empleo será más compleja y seguirá castigándose a quienes damos empleo formal.

*- El autor es Consejero y Tesorero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.