El debate sobre el uso del agua

Esta semana que acaba de concluir se ha vigorizado el debate sobre el uso industrial del vital líquido en el valle de Mexicali. Han sido meses de confrontación verbal y en ocasiones física en contra de la instalación de la empresa cervecera Constellation Brands. Han sido meses de incertidumbre por conocer el desenlace de esta controversia. Hasta ahora, miles de mexicalenses y otros tantos de la zona costa, están preocupados por la puesta en marcha de esta empresa, sabedores de que una vez que empiece a laborar, irán disminuyendo los niveles de agua de uso doméstico. De igual forma, se opone la mayoría de los campesinos del Valle de Mexicali, ya que no contarán con el agua suficiente para irrigar sus parcelas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado públicamente su desacuerdo en que se instale dicha empresa sabiendo que esto traerá una baja en la producción de alimentos, que es y debería seguir siendo prioridad para la autosuficiencia alimentaria, estrategia tantas veces proclamada en los discursos políticos. En su discurso, el presidente ha exhortado a esta empresa para que de ser necesaria la producción de cerveza busquen instalarse en el sureste del país, donde se encuentra el 70% del agua del país, aprovechando los ríos Papaloapan, Usumacinta y Grijalva. Durante una de sus visitas de “doctor”, AMLO se dirigía a San Luis Rio Colorado cuando la prensa lo abordó y él declaró que enviaría a una comisión de expertos para conocer, desde el punto de vista científico, la conveniencia o inconveniencia de instalar dicha planta.

En días recientes, se llevó a cabo un evento denominado “mesas de trabajo” para conocer la situación hídrica del valle de Mexicali convocadas por Semarnat y Conagua. En dicho evento se puso al descubierto la ignorancia del secretario Víctor Manuel Toledo al sorprenderse que a través de Mexicali se envía agua a Tijuana, Ensenada y Tecate. Este y otros funcionarios del gobierno federal y del estado tienen una posición a favor de la instalación de la empresa cervecera, no es nueva esta postura, para nadie es desconocida su proclividad a defender intereses de empresas trasnacionales en contra de los campesinos y ciudadanos de Baja California y de México.

Eso en cualquier país se llama “traición a la patria”. La verdad es que no les entiendo, porque por un lado se critica al modelo neoliberal y por otro de “facto” se le apoya. Entendemos que algunos de ellos, vienen y se avientan el “choro” de que hay suficiente líquido, porque ellos regresan a la Ciudad de México y ellos no viven y no padecen las inclemencias del verano en donde se consume más agua. Otros se irán a vivir a San Diego, gozando de lo recibido, o lo robado por sus complicidades con el “poder y el dinero”, mientras que los campesinos y la población en general tendrán que sufrir las consecuencias de estas malas decisiones.

Creo que si no fuera por dirigentes de la talla de Rigoberto Campos y la organización social “Mexicali Resiste” estos depredadores de los recursos no renovables ya hubieran logrado su objetivo. El día 26 de enero estos grupos de resistencia convocan a una magna manifestación en contra de dicha empresa. A su vez se ha detectado su negativa a reconocer los paradigmas científicos que han colocado sobre la mesa de discusión investigadores del Colegio de la Frontera Norte, el doctor Alfonso Cortez y otros investigadores de la UABC, quienes han puesto su intelecto a favor de la ciencia y la verdad y no a criterios subjetivos de personas que buscan satisfacer sus intereses personales o de grupo.

*- El autor es economista egresado de la UABC.