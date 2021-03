El autoelogio

Se va Marina del Pilar Olmeda del gobierno municipal de Mexicali bastante segura de sí misma, con el apoyo de miles de votos fanáticos de la 4T. La alcaldesa por su propia promoción lograra muchos sobre todo en Mexicali. En el resto del estado todo dependerá de su habilidad para promoverse. Es muy posible que lo que yo considero será su más fuerte competidora, Lupita Jones, le pudiera sacar un “sustito”. Habría que verse que no piense Marina del Pilar que los votos a su favor ella los impulsó, no señor, la cantaleta permanente del Presidente en contra de la corrupción en el pasado, de los conservadores y enemigos de su gobierno, serán los que más le favorezca a Marina del Pilar. El fanatismo por la letanía le será factor principal para que Marina llegue a la gubernatura. No por su obra dejada en Mexicali. Calles destrozadas nunca se repararon en esta ciudad; pavimento de parchecitos en la zona urbana no es suficiente; el callejón Reforma en el Centro Histórico y la pagoda china, no son ni con mucho comparables a las obras que dejaron los gobiernos panistas; entre las más relevantes son siete pasos a desnivel en las principales avenidas de la ciudad y la vez cuatro o cinco bulevares en extremo eficientes y necesarios en esta capital, con lo que,- debo reiterar- Mexicali se convirtió en una de las capitales más modernas, de enorme tráfico vial entre un extremo a otro de estos bulevares. La novena, desde el sur, carretera a Algodones, hasta el norte hasta la garita internacional; la avenida Carranza, desde el sur, salida a Palaco, hasta el entronque con avenida aviación; el bulevar “Maquio”, desde el sur, carretera a Palaco, hasta entronque aviación Cetys. Y naturalmente la carretera al aeropuerto, antes destruida propiamente, y hoy en perfectas condiciones. Habría que sumarle a esta obra, seis puentes a desnivel evitando semáforos en los crucemos complejos la López Mateos, que fue obra de los priistas pero que el gobierno del PAN construyó el enorme e importante anillo y pasos a desnivel, similar sin duda a los mejor que se haya realizado en el país en terno de puentes viales modernos. Esas son obras, no cantaletas de autoelogio de Marina del Pilar. Esas fueron obras de infraestructura vial en esta capital sin tanta publicidad que Marina del Pilar promovió; bastante abusiva esta publicidad para su gobierno, que nunca será comparable a la infraestructura vial que los gobiernos dejaron. Otro tema interesante: la pavimentación de todas las calles del Centro Histórico por el gobierno de Eugenio Elourduy; el “odiado panista” por los morenitos fanáticos de Obrador. Compare usted (a ti me refiero morenito incondicional de de la 4T), la pavimentación de todas las calles del Centro Histórico, incluyendo drenaje con la pintadita que Marina le dio al callejón de la Chinesca. A esta obra intrascendente, Marina del Pilar le dedicó como 300 kilómetros de autoelogios e imposible olvidar al tejano fortachón con esta frasecita: “ No cabe duda que esta morra sí trabaja”; indicando al pueblo ignorante de las virtudes de Marina del Pilar. ¿Cuánto le pagaría el gobierno de Marina a este émulo de los vaqueros del oeste? Las calles del Centro Histórico ya tenían 50 años de abandono y descuido. Hoy aún hermanecen en muy buen estado estas calles repavimentadas. ¿Por qué no se compara toda esta obra con el callejoncito Reforma, de los chinos? Lo bueno de mi parte: que no soy fanático de ningún partido político.

*- El autor es artista plástico.