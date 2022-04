Dinero a la basura

El domingo 10 de abril una buena cantidad de ciudadanos votaron por un sí o un no a la permanencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como, este comentador se encuentra muy lejos de ser traidor a la patria, caso de propalar a los cuatro vientos que considero un despilfarro, un abuso del poder presidencial, esta mentada,” Revocación de Mandato”. Hoy, ya se ha conocido el resultado de este ruido, por lo tanto, el persistente discurso; de la empalagosa publicidad a fin de acudir a las urnas para determinar un sí o no a la permanencia de Andrés Manuel, ya fue historia. Ninguna novedad. El grupo de Morena; incluido el propio presidente Obrador se encargaron de no respetar el mandato constitucional de cero publicidad en favor del mandatario, diez días antes de la fecha del diez de abril. La grosería; la desobediencia pues fue incluso ofensiva.

La necedad obliga una definición: México no está pasando en este momento por un tiempo de bonanza. La pobreza por la que atraviesan millones de familias mexicanas, a pesar de los enormes recursos que el gobierno federal por orden de AMLO, destina a la población más vulnerable, bien pudiera haber sido la beneficiaria de este despilfarro. Difícil de entender al presidente Obrador en este tema específico. Por una sencilla razón: son cientos de millones de pesos los que nos costará a los mexicanos, que pagamos nuestros impuestos Se ha tirado a la basura este enorme despilfarro. No les costará a los entusiastas morenitos o marinistas para que no se ofendan con lo de “morenitos” este abuso de poder en contra de los dineros del pueblo. A más da imprimir millones de volantes, para que el ciudadano acuda masivamente a emitir su voto para que López Obrador permanezca en su mandato, hasta 2024; violando incluso el texto constitucional que ordena o prohíbe la publicidad en favor del presidente, -reitero-, en este asunto, diez días antes del diez de abril.

Las multitudes de Morena se han venido pasando por el “arco del triunfo” este mandato de nuestra Carta Magna; incluso con descaro ofensivo, obliga repetirlo, para todos los mexicanos que debemos, faltaba más, respeto a nuestra Constitución.

Los reclamos incluso del propio Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que ni la Constitución misma debe evitar las decisiones del pueblo. Lo dice el presidente: “Más sabe el pueblo que la propia Constitución que sin duda fue integrado por el pensamiento y las ideas de los conservadores, los enemigos de la patria” ¿Te das cuenta…?

Quienes tenemos el cerebro en su lugar, estamos convencidos de que Andrés López Obrador no requiere de esta campaña que el mismo se ha promovido para mostrar al pueblo de México, el domingo, diez de abril, que su poder a partir de las multitudes que lo admiran, casi lo veneran, es simplemente suficiente, es decir; resulta innecesario el despilfarro.

Por más que se quiera sustentar esta campaña, como una reafirmación de la auténtica democracia: el pueblo sí sabe, el pueblo sabio manda. Toda esta verborrea de hecho es una pantomima, una demostración del poder del presidente repito, innecesaria. Con un 5% de este desperdicio podían ser reparados cientos de miles de baches en Mexicali o tantas urgencias mas que el pueblo de México le está urgiendo a los políticos de Morena.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.