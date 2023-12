Después de 5 años

PRIMERA PARTE

En espacios anteriores hice comentarios y recuentos de los dos primeros años de Marina del Pilar Avila en nuestro estado; ahora haré algo similar pero por los cinco años del presidente.

Una de las cosas que más me sorprende alrededor del quinto informe, es que se menciona haber definido un testamento de gobierno; esa sola palabra me deriva en muerte política y, por otra parte, en una disposición de seguir ordenes por parte de sus sucesores. Lo primero no creo que suceda políticamente hablando, mientras que para lo segundo manda señales de querer restarle independencia a quien lo suceda.

Con lo señalado antes y por la p risa que ha ejercido sobre propuestas uy decisiones en los últimos meses, no creo que sea un testamento para los pendientes que puedan quedar; sería más un manual o una tabla de acciones para seguir. Además, da por sentado que Morena y sus partidos aliados ganarán con amplitud las elecciones de junio 2024, tanto para la presidencia como para los órganos legislativos.

Pero regreso al balance de un lustro. Se presume, pero no con todos los datos, sino los que convengan, que la pobreza se ha reducido debido a los apoyos sociales, a las obras emprendidas en el sureste del país (refinería, tren maya y corredor transístmico). Cierto que ha reducido la pobreza, pero sigue prevaleciendo ese desorden en materia laboral, es decir, de que los ingresos alcancen y en la carencia de acceso a servicios de salud, en los cuales se menciona hay más de 50 millones de persona si esos servicios.

Algunos datos también sirven para comparar el avance en menor pobreza: por ejemplo, del año 2020 al 2022 con cifras del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), la población en situación de pobreza pasó de 55.7 millones de personas a 46.8 millones, significando una reducción de 8.9 millones. Bien por esa reducción, pero la reducción fue superior a la de Peña Nieto pero menor a las reportadas en las administraciones de Calderón y Fox.

En comparaciones con sexenios anteriores, la disminución actual es de 6.9 por ciento respecto al gobiernos del pasado presidente priista (43.2% población), de 9.8% respecto a la administración de Calderón (46.1% total) y con referencia a Fox es 10.7 por ciento (47% población). Como sea, si no ha sido más alta la reducción ahora que en sexenios anteriores, la buena noticia es que hay más personas con mejor bienestar general, aunque como país y sociedad nos falta mucho para reducir la brecha que hay en la distribución de riqueza.

Detrás de la reducción de pobreza hay una serie de herramientas y programas gubernamentales de apoyo a grupos vulnerables de la población; entre otros están los recursos para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica y Sembrando Vida, este último que es para reforestación, pero que en muchos casos se conoce la destrucción de árboles y campos para acceder a sus recursos, lo cual es una incongruencia.

A través de esos programas sociales es que las encuestan en general reportan una aprobación al presidente de 72 por ciento, sobre la educación el puntaje es de 63 y combate a la pobreza se coloca en 58 por ciento. En la siguiente colaboración seguiré con otros aspectos de cinco años de gobierno sobre educación, obras públicas y salud.

* El autor es Presidente Electo de Index Mexicali, periodo 2024 - 2025.