Datos, Usted necesita datos

¿Qué necesita para tomar decisiones? la respuesta es: información. Esto aplica también al marketing. Cuando se trata de marketing, específicamente digital, pensamos en redes sociales, y lo que ha venido sucediendo es que las empresas contratan agencias para que les lleven las redes sociales, lo he repetido como merolico “N” cantidad de veces, no solo el tiempo me da la razón si no también nuestros clientes de USA.

Cuando aquí en México hicimos toda una metodología para hacer más eficiente los procesos para digitalizar el marketing de una empresa, en USA nos solicitan estrategias SEM, search engine marketing, es decir, estrategias de posicionamiento en motores de búsqueda y publicidad digital (inversión en Ads), allá no tenemos que desgastarnos pidiéndoles por favor considerar hacer un sitio web ¡ya pasaron por todo eso!, ya tienen un CRM instalado, ya aseguraron su comunicación digital, ya saben que su única oportunidad es invertir en Ads, ya sea en Google o en el medio social (red social) elegida para su marca. ¿Y en México?, no, aquí estamos todavía en “por favor, necesita un sitio web, la página de Facebook no es suficiente”.

¿Cuánto invertimos en una renta? ¿5 mil? ¿10 mil pesos?, pues es lo mínimo que deberíamos considerar para nuestra presencia digital, pero aquí quiero hacer un alto y subrayar algo: no se debe de tomar decisiones sin información, Usted se preguntará ¿a qué información se refiere con tanta insistencia?

Respuesta: Todas las empresas necesitan conocer a sus clientes internos (colaboradores), a sus clientes actuales y a sus clientes potenciales. Conocer en tiempo real, el comportamiento que tienen con respecto a la marca, esa información nos dará la ventaja de ser predictivos.

Lo que Usted acaba de leer es al marketing lo que la gasolina a los autos. Ahora bien, analicemos de una buena vez por todas ¿qué es marketing?

Respuesta: El marketing es un conjunto de procesos y procedimientos que tienen como objetivo generar a la empresa la mejor oportunidad de venta y al cliente la mejor oportunidad de compra. Esto se logra con datos, herramientas y estrategia.

¿Cómo va a generar una oportunidad de venta si no conoce al que tiene la mejor oportunidad de comprar? ¿Cómo sabe en qué momento es el mejor para cerrar una venta, si no conoce en cuál etapa se encuentra su comprador? ¡es más! ni siquiera sabe si su comprador ideal (buyer persona) ¡sabe de su existencia.

Y aquí la madre de todas mis preguntas: ¿cómo toman decisiones sin tener la información necesaria? ¿Tiene Usted un CRM?

Hay muchas herramientas en el mercado, de hecho, la información más reciente que tenemos es que el nicho de mercado para vender soluciones relacionadas con gestionar y administrar la comunicación con clientes es actualmente uno de los más caros, Sergio que es nuestro SEO Manager, me mandó el dato ¡más de 200 USD cuesta el keyword!, traducido al español: una empresa que quiera vender un software de call center, contact center, CRM, tiene que invertir un presupuesto millonario para tener oportunidad que alguien les compre. De ese tamaño es la industria de los datos.

¿Qué software elegir? pregúnteme, tengo 10 cuentas gratis para probar un CRM.

*- La autora es Estratega de Marketing y directora de ADK Marketing.