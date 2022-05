En esta ocasión, amables lector@s, trataré un tema que muy probablemente ustedes ya se han percatado o tal vez les sea indiferente. Me refiero al comportamiento ciudadano relacionado con la cultura vial que propicie una movilidad responsable, ordenada y respetuosa de las personas y de las leyes, ya sea que se transporten a pie, en bicicleta, en motocicleta o en carro. Es decir, de qué forma debemos de comportarnos para facilitar el tránsito en una ciudad en la cual el volumen de vehículos automotores provoca congestionamientos de distinto tipo en las avenidas la ciudad y en ciertos horarios. Ciertamente es un tema personal, lo reconozco. En los varios años que llevo viviendo Mexicali me he percatado que cada vez más la forma de conducir de las personas es desordenada, agresiva e irresponsable, aunado a un nulo respeto de las normas de tránsito, lo cual implica, a mi juicio, una escasa cultura vial de quienes transitamos por las calles de Mexicali.

La cultura vial se forma en dos espacios. El primero es en el hogar, en donde se nos enseña hacer respetuos@s de las señales de tránsito y de las formas culturales que cada ciudad tiene para transitar y que impregnan su vida cotidiana. El otro espacio es la escuela. Es desde la escuela primaria en donde se inicia, se fortalece y se estimula la educación vial motivando al niñ@ a respetar al peatón, al ciclista, al motociclista y al automovilista. Y entre sí, cuando en algún momento coinciden en las calles. Estos comportamientos los he notado recientemente, pues al practicar el ciclismo y rodar por lasnoches en diversas avenidas de la ciudad con los grupos quefrecuentamos este deporte, es notorio la falta de respeto, engeneral, que hay entre unos y otros, me refiero en su conjunto a peatones, ciclistas, motociclistas, y cualquier vehículo automotor que transita por las calles de Mexicali. El tema no esmenor pues tan sólo el 2021 perdieron la vida 16 mil personasen eventos de tránsito en México y en su mayoría son personas jóvenes las que fallecieron (https://www.portalautomotriz.com/noticias/servicios/que-es-la-cultura-vial-y-cual-essu-importancia).

Parece ser que, para algunos conductores de carros, esofensivo que haya personas que exijan el respeto a los pasosde peatón en las calles, que sea molesto que ciclistas circulenpor las calles en los espacios que como vehículos nos corresponde, o que un motociclista ocupe un cajón en el estacionamiento y peor aún, que una dama sea más hábil que nosotrospara manejar.

Es probable que este tema no sea del interés de tod@s, ytampoco sea un problema para los ya graves problemas que tenemos como país, pero esto indica que, si no respetamos el derecho al tránsito de otros, menos vamos a respetar las normasy leyes que toda sociedad requiere para la convivencia cotidiana en armonía. La cultura vial es uno de los muchos temas quela familia y de la escuela han descuidado y de ello se desprendela falta de respeto hacia los demás. ¿Usted qué opina?

*- El autor es coordinador del Observatorio Global Mediático-UABC.