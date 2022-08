Coach financiero

Uno de los conceptos básicos que deberías saber si eres inversionista es calcular el interés compuesto, para tener claridad sobre los rendimientos que obtendrás y poder comparar entre las distintas opciones de inversión. ¿Qué es el interés? El interés es un porcentaje que se aplica como concepto de pago por el dinero durante un tiempo determinado, es el precio del dinero. ¿Cuál es el interés compuesto? Es aquel que se va sumando al capital inicial y sobre el que se van generando nuevos intereses. El dinero, en este caso, tiene un efecto multiplicador porque los intereses producen nuevos intereses. Alguna de sus características: El capital inicial (la inversión) va creciendo en cada periodo porque se van sumando los intereses; Los intereses aumentan en cada periodo. Existe otra manera de calcular el interés y se llama cálculo simple o interés simple, las diferencias radican en que; el interés simple no se suma al capital para poder generar nuevos intereses; se calcula sobre el capital que se ha depositado en el inicio, por lo que el interés que se obtiene en cada periodo es siempre el mismo. El interés compuesto puede ayudar a que los ahorros crezcan más rápido o hacer que los préstamos sean más costosos. Para efectos de esta nota nos concentramos en hablarte del interés compuesto aplicable a tus inversiones, comprende lo que es, cómo se calcula y cómo usarlo a tu favor. Cuando depositas tu ahorro en una cuenta de inversión, puedes generar interés, es decir. Cuando obtienes una deuda de tarjeta de crédito, el interés funciona de manera opuesta: periódicamente pagas a la institución financiera un porcentaje de tu saldo pendiente por el privilegio de usar su dinero.

Ejemplo del interés compuesto: Si depositas $1,000 en una cuenta con una tasa de interés anual del 2 %, ganarías $20 ($1,000 x 0.02) de interés el primer año. Suponiendo que el banco capitalice el interés anualmente, ganarías $20.40 ($1,020 x 0.02) el segundo año. Ejemplo de la diferencia entre interés compuesto al simple: Por otro lado, el interés simple se calcula únicamente sobre el capital. Si te pagan un interés simple sobre la cuenta anterior, ganarías el mismo interés de $20 al año en lugar de cosechar las recompensas de la capitalización. Cuando el interés se basa en tu saldo creciente, tus fondos pueden aumentar rápidamente con el tiempo. Así se calcula el interés compuesto, la siguiente fórmula aplica en el caso del cálculo del interés simple o compuesto: x = C (1+t/n) nu - C. En la que… x = interés compuesto. C = capital (el monto del depósito inicial o del préstamo). t = tasa de interés anual. n = número de periodos de capitalización por unidad de tiempo. número de unidades de tiempo en que el dinero se invierte o se solicita en préstamo. Supongamos que depositas $5,000 en una cuenta de ahorros con una tasa de interés anual del 5 %, que se capitaliza mensualmente. Dicho depósito generaría $3,235.05 de interés al finalizar un periodo de 10 años. Durante ese periodo de 10 años, tu depósito aumentaría de $5,000 a $8,235. La misma cuenta, si generara interés simple, aumentaría a solo $7,500.

Puedes usar una calculadora en línea o en tu celular. Al momento de elegir una inversión asegúrate que el cálculo de intereses sea compuesto, y haz tu mejor esfuerzo por incrementar tu capital, el interés compuesto puede convertirse en tu ingreso pasivo cada mes, dependiendo del monto que hayas acumulado.

*- La autora es coach financiera.