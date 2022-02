Cambiando de giro

Mi primera empresa formal fue una imprenta, recuerdo que la inauguré en 1997, el método de impresión era offset. Como era de esperarse hubo un momento dónde se tuvo que tomar la decisión de innovar ya que era momento de incorporar la impresión digital. Después de 17 años decidí cerrar esa empresa porque la inversión en equipo era enorme y mis objetivos habían cambiado ¿a usted le ha pasado? De pronto nuestra empresa, productos o servicios se vuelven obsoletos y sentimos cómo nos llega el agua al cuello y no sabemos qué hacer.

Echemos un ojo al pasado, ¿qué empresas no entendieron el potencial de la tecnología? Kodak, Blockbuster…un ojo al presente ¿qué pasa con los hoteles? les está pateando los tobillos AirBnB, Tesla a los choferes, drones a los soldados, puedo seguir y seguir, la realidad es que muchas profesiones evolucionarán, otras desaparecerán y tenemos que comprender los cambios que vienen, la tecnología es abrumadora y la capacidad de adaptación que tenemos tiene que estar alerta porque sentarse a esperar tocando el violín como los músicos del Titanic, no es opción.

¿Qué hacer?

“Para que haya una empresa, debe de haber clientes y algo que vender”, lea por favor otra vez esa frase, no habla de productos en específico, ¿entonces resulta irrelevante lo que vendemos? si, la verdad si; lo verdaderamente importante es la información que resulta de esa ecuación. En este momento lo que debemos de hacer es enfocarnos en obtener la información, en conocer a nuestros clientes y su comportamiento de compra ¿le suena conocido? es que insistiré con este tema hasta lograr que cada empresario y empresaria comprenda que su futuro depende de esto: DATOS.

Por ejemplo, si Usted en este momento vende refacciones, probablemente después tendrá que vender software, si vende chicharrones probablemente después tenga que vender recetas descargables, si vende seguros probablemente después les venda un departamento a sus clientes ¿por qué? porque usted conoce tanto a sus clientes que constantemente ofrecerá una oferta a sus demandas; pero, eso no sucederá si Usted no conoce a sus clientes.

Me he encontrado con muchísimas incongruencias en temas de marketing dentro de las empresas, por ejemplo, invierten en Ads (publicidad pagada en medios sociales) pero no conocen que venta se cerró a partir de un cliente que llegó por Facebook Ads. También he notado la resistencia al cambio, no quieren enfrentar el hecho de que tienen que implementar un ERP o un CRM “porque así vendo bien”, mi pregunta es ¿lo harán hasta que su negocio sea obsoleto? ¡es más! mire lo que le pasó a los restaurantes con la pandemia, aquellos que ya habían implementado la comunicación con sus clientes, léase CRM, pedidos por Whatsapp o cualquier esfuerzo extra, fueron los que sobrevivieron, porque al cerrar ellos ya tenían forma de relacionarse con sus clientes, de avisarles que había servicio de “pedir y recoger” o pedidos a domicilio.

Si las tendencias no están poniendo letreros rojos en todas partes ¿por qué nos resistimos a innovar? Contar con los datos hará que cambiar de giro sea un viaje de evolución no un hachazo en la nuca. Los datos no son negociables y su sistema de facturación no es suficiente. ¿Cuánto tiempo calcula que su empresa, productos o servicios estarán vigentes? tic-toc.

*- La autora es Estratega de Marketing y directora de ADK Marketing.