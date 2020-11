Ansiedad, Estrés y pensamientos intrusivos en pandemia

Ángeles Psicológicos A.C., es un grupo de profesionista en diversas áreas de la salud, se especializa en la Psicología de emergencias ayudando a personas en crisis y manejo de ansiedad, así como la impartición de conferencias, cursos, talleres, diplomados dirigidos a la población relacionada con la salud mental.

La Psic. Juana Galán R. Asociada y ex coordinadora operativa de Ángeles Psicológicos A.C., conferencista y tallerista en psicoterapia, nos da una opinión muy actual en estos tiempos de crisis sanitaria.

Refiere que el coronavirus ha traído consigo una serie de cambios que han generado un alto grado de incertidumbre en cada uno de nosotros, nuestra forma de relacionarnos con el entorno y con nosotros mismos nos ha enfrentado de golpe con una realidad que teníamos olvidada “La importancia de la salud mental”.

Aunque mucho hablamos de ansiedad y estrés pocas veces quizás nos detenemos a ver sus consecuencias en nuestra salud tanto a nivel físico como emocional, ya que generalmente usamos estos términos de manera indistinta.

El estrés es un estado mental provocado por la exigencia de un rendimiento superior a lo normal, en tanto que la ansiedad es la respuesta de anticipación involuntaria del organismo a estímulos externos e internos que se perciben como amenazantes y peligrosos que se acompañan de síntomas somáticos de tensión. Siendo su función advertir del peligro inminente de tal manera que nos permite adoptar medidas necesarias para enfrentar la amenaza.

La pandemia ha sido un detonante que ha puesto a la luz la habilidad para enfrentar situaciones abrumadoras o estresantes y con ello el desarrollo de pensamientos llamados intrusivos, quizás te preguntes ¿qué son estos?

Son aquellos pensamientos que aparecen de manera repetitiva tornándose en obsesiones que tratamos de alejar sin éxito y perturban nuestra mente por largos periodos de tiempo y aunque intentamos de alejarlos aparecen espontáneamente.

Quizás para el ama de casa un simple evento como ir de compras al supermercado sea un detonante, para un padre que tiene que salir de casa e ir al trabajo este trayecto implique un alto grado de estrés y para un empleador lo sea el hecho de que su productividad ha bajado y se han tenido que recortar puestos dejando a personas sin trabajo. Desencadenándose así una batalla mental, que aparece como un mensaje telegráfico, si hubiera hecho esto, si me cuidara más, si no tuviera que, moriré, qué pasara si me contagio, o quizás le haga revivir una situación que genera estrés y ansiedad como el hecho de que un familiar se quedó sin trabajo o totalmente aislado y en casos extremos el deceso de un ser querido.

¿Qué puedo hacer ante esto?

El simple acto de hacer una pausa y respirar profundo puede llevar a generar un estado de relajación que permite ver la realidad de manera objetiva y racional, así como generar actividades que permitan llevar a la desconexión del pensamiento para dar continuidad a mis tareas, generando la desvinculación del pensamiento, actividades como la yoga y sobre todo evitar información poco confiable puede ser una estrategia fundamental en estos momentos.

*- El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.