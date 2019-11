Al carajo y sin escalas

Somos lo que hacemos

Celebro que se haya denunciado el posible desvío de 1,200 millones de pesos de la administración estatal que acaba de terminar, hago votos porque la investigación sea seria y lo suficientemente robusta para que si hay culpables sean debidamente sancionados; paradójicamente veo con mucha preocupación que el Congreso estatal haya iniciado el proceso de defunción del Sistema Estatal Anticorrupción, lo hizo a través de la aprobación de la primera reforma constitucional el pasado jueves 10 de Octubre al haber votado aprobado regresar a supeditar el combate a la corrupción a la agenda política, una pena, lo más grave es que no hay grupo alguno protestando al respecto.

En el 2018 un grupo de ciudadanos logramos la aprobación de los cambios en nuestra constitución para dar inicio al SEA, uno de ellos fue el que a través de la integración de una Comisión Especial integrada por 4 ciudadanos y 3 diputados fuera posible llevar a cabo el proceso de evaluación y entrevista de los aspirantes a Magistrado Anticorrupción, Auditor Superior del Estado, Fiscal Anticorrupción así como los titulares de los Órganos Internos de Control, si, por primera vez en la historia de cualquier estado del país, los ciudadanos logramos ser mayoría en una comisión reconocida por el congreso estatal para influir en nombramientos de funcionarios públicos, ello nos animó a que la lucha se podía ganar, que podíamos ir a la conquista de espacios necesarios para contar realmente con funcionarios probos, preparados y que le debieran su oportunidad a los ciudadanos, a la agenda anticorrupción y no a la simple negociación de los partidos políticos en el estado.

Menos de un año después con una inmensa mayoría de Morena en el congreso en lo que fue su primera reforma constitucional se decidió mandarnos a todos al carajo, si, directo y sin escalas, al desaparecer la Comisión Especial y con ello la oportunidad de que los ciudadanos seamos parte del proceso, regresando al pasado condicionando nuevamente el “combate a la corrupción” a la agenda política estatal; ahora los funcionarios serán nombrados por el congreso provenientes de una terna enviado por el gobernador; ¿alguien pensará que esto puede ser mejor al ejercicio libre de una convocatoria estatal que pueda ser atendida por los mejores ciudadanos y no sólo tres cercanos al gobernador?, ¿serán ciudadanos con la independencia necesaria para investigar a alguien cercano de quien los propuso?, ese fue precisamente la propuesta que envió Vega de Lamadrid para el nombramiento de estos funcionarios y que la lucha ciudadana logró detener en su momento, no debe ser casualidad que su operador en el congreso, Bujanda, haya logrado su votación nuevamente, la intención es la de protegerse, no cabe duda, pero con el apoyo del algunos incondicionales de Morena, huele mal, huele a podrido, huele al arreglo de los cuates y de los socios de proyecto, no importa cuánto nos digan que son diferentes.

Si a la primera nos mandaron al carajo debe de preocuparnos lo que ya entrados en ruta legislativa quieran realizar, esto es como el juego de la pirinola, Margarito siempre pierde, todos somos Margarito, claro todos, menos ellos.

En hora buena la cancelación de las patentes para notario otorgadas al amparo de la tranza, una de ellas aparentemente ligada a Rueda, pero y ¿la de Leyva?, ¿qué, la vara será diferente para los amigos?

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.