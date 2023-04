Recuerdo, no lo debo olvidar, el libro de Adolfo Hitler, (1888, 1946): “Mi lucha”. Afortunadamente lo leí, a detalle. Sin duda lo que este escribiente no desea para México. Definiciones políticas como la de Hitler respecto de los judíos que eran parte de la población de Alemania y en general de Europa me resultan sin más brutales; reveladoras de un enorme fanatismo contra los judíos.

Otro personaje, otro político debería decir, que me produce similares ronchas, (disculpe el lector el adjetivo), la palabra más correcta sería aversión, hostilidad, es el discurso de Fidel Castro contra el capitalismo, con todo respeto desde luego a lo bueno que tiene, el socialismo cubano y a sus admiradores; a sus aplaudidores que en México existen cientos, por qué no decirlo, y desde luego, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en este grupo. Miles de cubanos salieron de Cuba, pese a que no me consta el dato exacto, la mayoría familias acaudalados o posibles, en total oposición al socialismo de Fidel. Aún con esto, y termino: miles de médicos, grandes deportistas y artistas se han desarrollado en el ambiente socialista de Fidel en donde por ejemplo, la universidad del estado no le cuesta al cubano que desee estudiar y el apoyo al deporte entre otras políticas del régimen, mantienen plena vigencia. Aún, con todas estas y otras ventajas, la agresión de Fidel Castro contra el capitalismo resultaba de hecho un discurso fanático, que naturalmente, este comentador no desea para ningún país en la tierra. La agresión de los políticos en el poder, en cualquier nación siempre será negativa, aberrante incluso, en donde se debe entender que cuando un determinado personaje o político asume el gobierno, en ese momento gobierna para todos, no para una facción o solo para aquellos que lo aplauden; que lo adoran incluso, tal es el caso de México con Andrés Manuel López Obrador. (Que por cierto, se le desea pronta recuperación en su ya, tercera adquisición del COVID; ¿o ha sido un infarto? Vaya usted a saber.

Otro político contra el capitalino fue el expresidente de Venezuela Hugo Chávez, y naturalmente Nicolás Maduro sigue los mismos pasos. Cientos de Venezolanos están abandonando su país; verdaderamente lamentable, esto no debiera ocurrir, sobre todo si en realidad el socialismo es un verdadero cambio a la justicia, a terminar con los abusos del capitalismo. (Otro tema, sin duda). Pero la AGRESIÓN, a sus adversarios mantienen similar discurso en Obrador al de Hitler o Fidel. Cientos de miles de mexicanos que opinan al respecto de este discurso agresivo contra adversarios, se lo dicen; se manifiestan en todos los medios informativos; pero Obrador ni los ve ni los oye. Incluso hace mofa de sus adversarios. La mofa consiste en una sutil pero abierta “risita” en la que confía su poder; su predominio del ambiente político en el momento, en su favor. La agresión como sea o como venga no es buena consejera, no conduce a nada positivo; el político agresivo se elimina así mismo, sea por sus actos. Hitler: miles de judíos aniquilados en los hornos crematorios, sea por su quiérase o no, manifiesto de odio. Por cierto, muy negativo aquí o en cualquier país. Un caso que han venido reportando las noticias en los medios se refiere a una nota que dice: Donald Trump, ex presidente en los Estados Unidos y aspirante una vez más al gobierno, se mofa de Joe Biden, actual gobernante en el país del norte. ¿Y qué hace Obrador con frecuencia con su risita del super poder? También se mofa de sus adversarios. “Bonitas sábanas blancas”, como diría Garza Cenande, (columnista de mediados del siglo XX, en Mexicali) Termino: los gobernantes agresivos contra sus adversarios, solo se agreden a sí mismos. Llegar al gobierno es gobernar para todos: feos, bonitos, negros, mestizos o blancos, millonarios o miserables; así de simple es la cosa.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.