Acabar al SEA

Cuando tuve la oportunidad de comentar con un avezado abogado que tuvo acceso al expediente en contra de Kiko Vega, concluyó que los errores son tantos que es claro el propósito de los mismos. Estoy convencido que la actual administración tiene la misma intención que tuvo la anterior respecto al combate a la corrupción, esto es, ninguna. Hago votos porque la juventud de Marina del Pilar y su no pertenencia al rancio grupo político que hoy domina la política en nuestro estado sean el motor para que los ciudadanos, desgraciadamente muy pocos, hemos estado buscando impulsar desde hace algunos años en nuestro estado.

Están más interesados en la simulación de cobros que en hacer de la lucha anticorrupción el rol que distinga su paso por la administración pública; este gobierno será conocido por su intención de avasallar el marco legal a través de la Ley Bonilla, de haberse rendido a los designios presidenciales sin importarte la defensa del empleo, de apilar más muertos que ningún otro que le haya presidido, de haber hecho de la pinta de un triste tubo su obra más emblemática y del desmantelamiento del organismo más ciudadano que nuestro estado haya tenido, el Sistema Estatal Anticorrupción.

La titular de la Función Pública esgrime argumentos que retratan su desconocimiento y dejan clara su intención para que el Sistema no funcione más. Desde la mentira de la falta de estudios, el león piensa que todos son de su condición, hasta que algunos de los consejeros no cuentan con experiencia, ¿Y el tema ciudadano dónde ha quedado?, ¿Qué?, ¿Se tiene que haber sido medio ladrón para aspirar a ser policía?, uff con razón nuestro estado tiene a los funcionarios que tenemos. La secretaria afirma que Eduardo Arredondo no debió haber sido electo, no tiene ni siquiera el cuidado de que su faldero de ocasión le haga un par de tarjetas que le ayuden a comprender el funcionamiento del Sistema; sus declaraciones a Proceso son tan equivocadas que retratan con gran precisión su estulticia respecto al funcionamiento de un Sistema Estatal Anticorrupción que le urge cercenar, nunca ver cómo el mismo prospera.

Su actuar es tan claro como sus dichos, en plena conferencia de prensa, al sentenciar antes de que termine el proceso, el resultado del mismo. Defiende torpemente, que el tema de los Moches no fue visto en la Comisión Ejecutiva o en el CPC, nadie le dijo que hasta Silva estuvo presente y voto a favor del tema; el irresponsable de Zurita ni siquiera asistió.

Los 6 consejeros que no nos prestamos al desmantelamiento orquestado desde el gobierno estatal fuimos citados hace unos días como parte del procedimiento mediante el cual nos fincaran responsabilidades, con pesar procederemos en contra de los funcionarios que, siguiendo claras instrucciones, dictaminarán nuestra responsabilidad mientras que la cabeza del sector ya no lo sea más en los meses por venir; por supuesto que después del fallo, lo combatiremos para demostrar claramente que la razón nos asiste. Lástima, en el sexenio en dónde la corrupción y la banalidad fueron de escándalo, el de Vega de la Madrid, se logró a pesar del entonces gobernador, la integración del sistema estatal más ciudadano posible, al actual le tomo tan sólo dos años para acabarlo. Con razón estamos como estamos, sigamos fingiendo que nada sucede. Nos sobran pretextos, nos faltan pantalones.

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.