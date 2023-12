...El que deje algo

POR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Muchos lados tiene este gobierno municipal de Tecate. Tiene un lado oportunista, uno irresponsable, uno gandalla, o sean no tienen la meta del beneficio total a la población, sino del beneficio personal. Los funcionarios públicos actuales se han abierto de capa y nos muestran de qué están hechos. Desafortunadamente, lo que miramos ahora que es su último año de su administración, es completamente diferente al que nos dibujaron durante su campaña. En esos días se rasgaban las prendas para jurarnos humildad y entrega por la ciudad. Ahora se miran sus verdaderas intenciones y el fin que realmente persiguen.

Primero, es necesario dejar en claro que las principales figuras de este ayuntamiento, el Presidente y la Síndico Procuradora, no han dejado de estar agrediéndose, ya sea por asuntos relacionados con los grandes deudores del impuesto predial, o con la incapacidad y valemadrismo para ejercer la justicia municipal. En los dos escenarios, ambos tienen mucha injerencia, y, por consiguiente, están enlodados hasta los huesos. Al inicio de la administración se daban amorosos abrazos y después despotricaron uno contra la otra, para posteriormente, reconciliarse como para descansar de las agresiones y continuar, en el presente, con la guerra por la candidatura por la silla municipal. Mientras el presidente acusa a la síndica procuradora de no haber investigado a Urbalejo Cinco, a César Moreno, a Zulema Adams y a Nereida Fuentes por peculado y otros delitos. Por su parte la síndico procuradora, dice que el presidente miente respecto a la empresa Iberparking, que puso estacionómetros en la ciudad, diciendo que no se debe aceptar en Tecate. Sin embargo, en este último asunto, según la información que se tiene en las redes sociales, ambos votaron por aceptar que funcionara. De manera oportunista buscan aprovecharse de las circunstancias para obtener la candidatura.

Ambos funcionarios, no obstante, están siendo irresponsables porque no han instrumentado políticas claras y efectivas para corregir males endémicos que padecemos en nuestra ciudad, como la enorme corrupción en la policía municipal. Entraron enarbolando la bandera del alto a la corrupción y no se les ha visto que hayan hecho algo contra ella. Al inicio de su administración pensé que hacían una buena mancuerna, pero luego sacaron a relucir el cobre, y la lucha por el poder dio inicio. Ahora no existe una vía de reconciliación y la bifurcación será definitiva. Quién gane la candidatura destruirá a su oponente.

El lado gandalla lo están mostrando los funcionarios de primer nivel, que sin que exista un argumento válido, están tratando de incrementar sus ingresos de manera extraordinaria. Para el próximo y último año de la administración, el tesorero y otros funcionarios de primer nivel, buscan aumentarse su salario hasta los 60 mil pesos mensuales, más la compensación por supuesto. Revisando la nómina de la tesorería, resulta que este funcionario gana $12,900 nominales, pero le queda neto $10,900, lo cual lo ubica en un muy bajo perfil de ingresos. Estas cantidades no deben ser ciertas porque seríael cuarto funcionario en orden de importancia, lo cual implica que debe tener un ingreso mejor. Pero aun así de abrupto, casi 500% al actual, lo sitúa en el pleno agandalle. Esta información que ha aparecido en las redes, ni el presidente ni la síndico procuradora la han desmentido. Ambos están tan enfrascados en dañarse uno a la otra que ponen de lado los intereses de los tecatenses, por afianzarse en la candidatura.

Así están las cosas en esta ciudad desprotegida, golpeada diáriamente por los ajusticiamientos y las desapariciones, mismas que parecen no ser noticia, pues no se muestran el en esquema diario de estos dos funcionarios. Ambos a pesar de sus constantes apariciones en las redes, no hacen ninguna referencia de nuestros grandes males. Para ellos, esta ciudad les parece jauja y se preparan para el año de Hidalgo. Vale.

* El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.