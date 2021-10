Video: hombre captura a ladrón y le da sermón mientras lo somete

BUENOS AIRES, Argenita.- Como si se tratara de un padre dando un consejo a sus hijos, las calles de Buenos Aires presenciaron un suceso insólito, donde un hombre dio un sermón a un ladrón que había capturado mientras lo mantenía sometido en el suelo.

Anda por el camino del bien, si amas a dios no hagas estas cosas, si amas a tu mamá tampoco hagas esto" comienza diciendo aquel hombre.

El ladrón que se mantenía en el suelo y lo sujetaban del cuello le responde que no puede "tengo problemas con las drogas", a lo que el justiciero le responde “yo también tengo problemas con las drogas y no hago nada de esto, me rompo el c*** todos los días laburando" y termina el sermón diciéndole "así le tienes que hacer vos, para tu mamá, para tu familia, para quien sea".

Al final del video se puede mostrar como lo suelta después de que el ladrón se lo pide "déjame respirar por favor" suplica, antes de ser liberado.

Informes de los vecinos detallan que al momento de arriban los policías dejaron ir al criminal porque que la afectada decidió no levantar cargos en su contra.