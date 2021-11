Video: Amenaza con una katana el oponente responde sacando un rifle

En las redes sociales se viralizó un video que muestra el momento en que un conductor armado con una katana se enfrenta a otro, quien a su vez saca un rifle en medio de una carretera en la ciudad de Portland, Estados Unidos.

Según imágenes tomadas por otro automovilista, un hombre con una katana en sus manos se acerca a un carro y empieza a amenazar al conductor, que sale a dialogar con el oponente.

Aunque no se alcanza a escuchar lo que están diciendo, parece que la pelea se produce después de un accidente vial, ya que la camioneta del sujeto de la katana presenta un golpe en la parte superior de la llanta del frente.

���� Portland road rage go crazy pic.twitter.com/i6i67wG10D — Tha Fella (@SirThaFella) November 6, 2021

Después de intercambiar varias palabras, el propietario del arma blanca se dirige hacia su camioneta mientras que su oponente aprovecha el momento y abre el maletero de su auto para sacar un rifle, momento en que el video se corta por el susto del conductor que estaba documentando lo sucedido.

No se sabe en qué terminó la pelea, pero parece que no llegó a convertirse en una acción delictiva, ya que el Departamento de la Policía de la ciudad no tiene constancia de ningún accidente de este tipo, publica Fox News.