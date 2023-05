Video | Mujer se tatua el nombre de su pareja en la frente

Bangalore, India.- El acto de amor extremo de una mujer ha llamado la atención de las redes sociales: decidió tatuarse el nombre de su esposo en la frente. El video de este suceso se ha vuelto viral, provocando un intenso debate y dejando perplejos a numerosos usuarios.

El 18 de marzo pasado, el salón de tatuajes King Maker Tattoo Studio publicó un video en el que se muestra a uno de sus talentosos tatuadores escribiendo el nombre "Satish" en la frente de una mujer. A pesar del dolor que siente mientras está sentada en la silla, su rostro refleja una enorme alegría al ver el resultado final. El texto "True Love" ("Amor verdadero") se aprecia claramente en el video, revelando el profundo significado detrás de su elección. Aquel es el nombre de su esposo y esta es su manera de honrar su compromiso.

En la caja de comentarios se pueden notar reacciones muy variadas. Mientras algunos han elogiado la expresión de devoción de la mujer, otros han cuestionado la permanencia y las implicaciones a largo plazo de un tatuaje tan visible.

No tienes que demostrar tu amor así", "Parecerá un autobús turístico", "Esto no significa más que estupidez. El amor verdadero no requiere ser probado, debe ser sentido por tu cuidado, cariño, prioridad, estar ahí pase lo que pase, apoyando, elevando, comprendiendo", "¿Qué pasa si ese tipo te deja y tu tatuaje quedará para siempre en tu frente?", "Es todo su deseo y su vida... no los juzguen �� aunque están recibiendo muchos comentarios negativos no les importa..." Son algunas de las opiniones.