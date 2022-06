VIRAL: Tiktoker hace enfurecer a regios con tutorial de cómo tener agua y lo llaman "whitexican"

MONTERREY, Nuevo León.- Aunque pretende simular una voz amable, un tiktoker hizo enfurecer a regios luego de que subiera un tutorial de cómo tener agua, por el que lo han etiquetado como whitexican.

Dijo haber visto que mucha gente en Monterrey no tiene agua por lo que "pensó en ayudarles" diciendo qué hace cuando él carece del vital líquido.

Lo primero que hago es ir a la llave de mi baño, pero como ven no sale ni una gota. Pero no te alarmes, es muy sencillo hacer que salga. En caso, solo tuve que jalar esta palanca para arriba", dice el tiktoker mientras abre la llave de su baño.

Tiktoker hace a regios enfurecer con tutorial de cómo tener agua

En el video incluye indicaciones como "jala la palanca para arriba (esto depende del tipo de llave)" por las que ha ofendido y causado molestias a varios neoleoneses debido a la burla.

Irónicamente señaló que hay más opciones, como la regadera, garrafones, la tarja de la cocina y como último recurso mencionó una lavadora.

"Así que si no tienes agua, es porque no has buscado bien", sentenció el joven mientras mostraba un texto en el que se lee "el planeta tierras es 70% agua, o sea que hay más agua que gente, no se puede acabar".

¿Por qué en Nuevo León no tienen agua?

Mientras Samuel García se deslindó del problema del agua, al decir que le corresponde a Conagua, y no a él como gobernador de Nuevo León, ahora se tandea el recurso con disponibilidad de solo 6 horas por día y en algunos lugares sin tener en ningún momento.

En principio se había ideado variar la presión del agua en diversos puntos, pero ahora, ante el recrudecimiento de la carencia, se recurre a surtir solo en determinado horario, cabe destacar que en medio del problema se han detectado y estimado casi 160 mil tomas clandestinas de agua vinculadas algunas de ellas a empresas.