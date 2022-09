VIDEOS: ¿OVNIS en Jalisco? Estas son las teorías

JALISCO.- En diferentes lugares de México han asegurado el haber encontrado algunas bases ovni, pero fue la noche de este 7 de septiembre cuando un posible avistamiento de lo que se asume era un platillo volador en diferentes partes de Jalisco alrededor de las 9 de la noche.

Después de haber sido vistos, diferentes usuarios en Twitter compartieron la increíble experiencia que vivieron algunos subiendo videos e imágenes de esto a la red social, lo cual se viralizó muy pronto.

Fueron decenas de videos los que fueron compartidos acerca de este fenómeno. En muchos de estos videos se puede escuchar a los usuarios asombrarse por lo que estaba viendo, ya que lo describían como algo “increíble”. Después de varias horas de lo sucedido, las teorías comenzaron a surgir.

Las teorías creadas por los usuarios

OVNI: muchos usuarios aseguraban que las lucen venían directo de un platillo volador que estaba dando vueltas sobre su propio eje por algunos minutos, para después desaparecer. En los videos se puede apreciar como este se va desplazando por el cielo nocturno.

Para estos usuarios no eran necesarias más pruebas, más aquello que sus ojos acababan de presenciar, pues muchos otros también aseguraban que no podría tratarse de ningún tipo de avión, ya que ellos no cuentan con ese tipo de luces ni que den ese tipo de efecto. Además, los aviones no pueden quedarse flotando sobre un solo lugar.

SATÉLITES STARLINK: Aquellos que hicieron mas afondo una investigación, dieron con que el día 7 de septiembre se había dado un lanzamiento del tren de satélites Starlink del multimillonario Elon Musk, los cuales fueron puestos ese mismo día en órbita.

Wey la gente en Jalisco bien asustada por ver OVNIS en Zapopan, Chapala, Tlaquepaque, etc.. y resulta que eran los satélites de Elon Musk dándose sus vueltas ���� pic.twitter.com/jJifQmjsr2 — Rob Alarcón (@robalarcon_) September 9, 2022

Por parte de los usuarios mas escépticos aseguraron que la línea de luces en el cielo pudo ser fácilmente tapado por las nubes, y en el pequeño fragmento de celo despejado, daba una ilusión de que estas luces estaban girando.

Justo así se ven los satélites de #Starlink cuando aún están recién colocados en órbita.

Agréguenle algunas nubes alrededor y ¡Pum!, tiene un #ovni. https://t.co/V0ri742nxR — R̶̡͎͌͝A̴̞̦͛M̸͕͝ ̵̬̀̀M̶͓͕̄S̵̱͛M̸̡̽̃Ḙ̶̬́ ن (@turbosinaboy) September 8, 2022

¿Fue real?

Sin embargo, muchos han asegurado que el cielo de esa noche en Jalisco estaba despejado, además de que si hubiera sido este el caso, en otros municipios también se hubieran visto al menos mejor trazada la línea.

Supuestos OVNIs aparecen en el cielo de Jalisco, México https://t.co/xSdy4Z4BBV pic.twitter.com/ceH2B905wb — El Acambayense.com (@Noti_Acambay) September 10, 2022

Por otra parte algunos descubrieron que este tres de satélites había sido lanzado desde las 7 de la mañana de ese día, y que debido a las condiciones atmosféricas, no podrían haberse visto.

