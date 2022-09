¿Ovnis? Captan misteriosas luces en el cielo de Texas (VIDEOS)

TEXAS.- ¿Habitantes en el centro Texas registraron el avistamiento de ovnis? Es lo que muchos se preguntan luego de que la noche del pasado 1 de septiembre comenzaran a circular varios videos de una serie de luces misteriosas en el cielo.

El jueves por la noche, se alcanzaron a visualizar unas misteriosas luces al norte de la ciudad de Austin sobre Brushy Creek y Cat Hallow.

Se trata de cinco luces color verde separadas a cierta distancia entre ellas y que, según los testigos, eran más brillantes en persona.

Te puede interesar: ¿Ovnis en Tijuana y San Diego? Esto fue lo que provocó las luces

Varios medios estadounidenses señalan que esta situación puede estar relacionada con el uso de drones. Por su parte, las autoridades del área dicen que no recibieron ninguna llamada sobre las luces.

Algunos testigos del fenómeno compartieron su experiencia de los hechos al medio Fox News

Fue hipnotizante, sinceramente. Fue tan silencioso porque si hubiera sido una sola luz, tal vez habría pensado: 'Oh, un helicóptero, un avión, algo así'. Pero había muchas de ellas juntas", dijo Emily White quien estaba cerca de Brushy Creek en ese momento, junto con un amigo.

No sé si creo en todo eso, pero, no sé. Tal vez, escucho mucho en como Estados Unidos que ese tipo de cosas suceden. Creo que es porque no hizo ningún ruido, lo que me pareció muy extraño. Pero, sí, definitivamente, definitivamente sentí que era como la invasión extraterrestre", agregó White.

Nunca he creído en los OVNIs ni nada de eso, pero quiero decir, podría, podría ahora. No sé, no estoy seguro", dijo Gus McGiven.

Esto es lo que expertos en drones le dijeron a Fox News:

Tendría que decir que no hay nada extraterrestre involucrado en esto. Pero no quiero decir que no pueda ser una posibilidad", dijo el experto en drones Gene Robinson.