VIDEO TIKTOK: Joven narra lo que se vive después de los 30's y se viraliza

Muchos usuarios aprovechan las redes sociales para compartir escenas de comedia, de sus talentos creativos o hay algunos otros que solo suelen contar historias que les suelen pasar en su día a día.

Tal como lo dejó ver el protagonista del siguiente video y es que con los años el cuerpo comienza a comportarse diferente, es por eso que el joven con humor publicó una grabación en TikTok que robó la atención de los usuarios.

El usuario @FayFranco publicó una grabación en el que describió lo que es tener 30 años y lo que suele pasar cuando llegas a esta edad, te levantas temprano y antes de que suele la alarma o incluso puedes llegar a confundir el nombre de alguien más.

Además el joven reveló que a los adultos mayores de 30 años los niños se dirigen a ellos como “señores”, les suele preocupar que la ropa no se moje si llueve o hasta si comen algo en la calle le cae mal en el estómago.

Hasta ahora la grabación tiene más de 130 mil vistas en la plataforma y ha recibido cientos de comentarios por parte de los usuarios: “Tengo 25 y ya me pasa eso. ¿Qué será de mí a los 30? “, “Ya me siento de 30 y tengo 21″, “Tuve que ver todos los videos y creo que todo me pasa”, fueron algunos de los comentarios. Y tú, ¿te sientes identificado?.