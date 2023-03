VIDEO: Repartidor se salva de ser aplastado por un árbol

El momento exacto en el que un hombre repartidor de FedEx se salvó de ser aplastado por un árbol fue captado a través de la cámara de seguridad de la casa donde entregaba un paquete.

En el registro que ocurrió en Kentucky, Estados unidos, se pueden apreciar las fuertes ráfagas de viento que movían de un lado a otro el árbol, mientras el joven escaneaba y tomaba foto a los productos que dejaba en la puerta del domicilio realizando parte de su labor de entrega.

Luego de unos segundos, el joven retrocede unos cuantos metros de la entrada y de repente el árbol cae sorprendiendo al joven, quien estaba a unos cuantos centímetros de ser aplastado por el mismo, sin embargo, el joven tuvo suerte, ya que al haberse movido, esto le dio la oportunidad de salir ileso de la situación.

Se puede apreciar incluso el fuerte sonido del viento, causante de la caída del árbol. Afortunadamente, no ocurrió una tragedia, por el hecho de que el repartidor se movió a tiempo.



Después de que se publicó el video, se viralizó causando impacto a los usuarios, quienes quedaron sorprendidos ante la suerte que tuvo el repartidor, ya que se salvó de un fatal accidente.

Me alegro mucho de que esté bien”, “Este nuevo destino final no se queda corto en drama”, “¡Gracias Jesús!”, “Dios salvó a ese hombre del árbol caído”, “Aterrador. ¿Y si no se hubiera dado la vuelta y todavía estuviera tomando fotos de los paquetes entregados?”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los internautas.