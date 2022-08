VIDEO: Mujer adorna el cofre completo de su BMW con pedrería de lujo y se vuelve viral

CIUDAD DE MÉXICO.- Hay de gustos a gustos y, como dice el dicho, "cada quién...", cosa que la imaginación de esta tiktoker ha llevado demasiado lejos con su elegante auto BMW convertible al que le llenó el cofre de pedrería, provocando su rápida viralización en redes sociales.

La usuaria @Monicarangearquezz mostró un video en su cuenta de TikTok donde se puede ver cómo coloca piedra a piedra, adornando su lujoso auto blanco.

Aunado a ello, en su perfil compartió todo el proceso en más de 30 videos, en el que muestra todo el proceso del "tuneo" de su vehículo.

Finalmente, tras más de 170 horas de "trabajo artesanal", la mujer pudo mostrar el resultado final.

Hasta el momento, el video con el coche terminado cuenta con más de 2 millones de reproducciones, con casi 170 mil "likes" y alrededor de mil 500 comentarios:

Que fantasía, imagínate llegar con un BMW lleno de pedrería, un sueño para muchas una realidad para ella", "Me encanta como te quedó", "Me tocó estar en un alto a lado de ella!!!! ¡¡Y me volví loca!!", fueron algunos de los comentarios de los internautas.