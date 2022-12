VIDEO: Mexicana iba a Chiapas pero terminó en Seattle por un error

SEATTLE.-Un error de la aerolínea Volaris hizo que la travesía de María José Gamboa terminará en otro lugar.

La joven mexicana iba con destino a Chiapas, pero terminó en Settle.

Gamboa comentó que al momento de abordar el vuelo presentó su documentación a los responsables, quienes le indicaron que debía dirigirse a otra fila de pasajeros.

Al entrar al avión vio que su asiento estaba ocupado, por lo que los sobrecargos no prestaron mucha atención a su boleto y la sentaron en otro.

Ya volando, los empleados del vuelo pasaron a los asientos a solicitarles a los pasajeros que llenaran el formulario de declaración de aduana.

En determinado paso le pedía el número de pasaporte, por lo que le pidió a una azafata ayuda porque no traía dicho documento.

En eso la trabajadora le preguntó: “¿Y cómo estas viajando si no tienes pasaporte?”

Entonces contestó que al ser un vuelo nacional no creía que lo necesitara.

"En ese momento casi le da el 'telele' a la azafata y no me respondían", cuenta Gamboa. Entonces le preguntó a la pasajera que tenía a su lado hacia dónde iba el vuelo. Fue cuando se enteró de que iba a Seatlle.

Yo estaba preocupadísima porque mi familia me esperaba en Tuxtla", dijo.

Una persona la ayudó y se comunicó con su familia en México.

Ya en Estados Unidos la contactaron con un agente de aduanas para evitar que fuera tratada como migrante y que no la deportaran.

"Ellos (CBP) me dijeron que no tendría antecedentes, es decir, que no contaría como delito y que tenía 24 horas para estar en territorio extranjero y regresar a México", contó Gamboa.

Volaris tuvo que pagar el vuelo de regreso a México.