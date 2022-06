VIDEO: Camión sin freno y sin conductor también

QUERÉTARO, Qro.-Por medio de un video de cámaras de videovigilancia es que se llega apreciar como el camión inicia la marcha y alcanza a ser visto por un hombre quien caminaba cerca del lugar. En ese momento el sujeto comienza a correr para intentar poder frenar el camión. Como trascurría el tiempo mas personas se empezaron a unir en el intento de detener la unidad. Finalmente, hombres y mujeres salieron corriendo para perseguir y detener el autobús, mientras que este mismo continuaba caminando sin control.

"Como siempre, autolavado Fuentes en los mejores eventos. Autobús sin conductor a la deriva. Trabajadores detienen su loca carrera", es el mensaje con el que un usuario volvió viral que una unidad de transporte público Qrobús, sin chofer, avanzó por la vía pública.

#Viral �� Algunos queretanos corrieron para perseguir y detener al autobús, mientras la unidad continuaba su recorrido sin controlhttps://t.co/48tsEYvxEo pic.twitter.com/hajvjg2ueW — EL UNIVERSAL Qro (@universalqro) June 1, 2022

Por todo el revuelo que tuvo por las redes sociales, ya que hubo muchos comentarios y criticas, el Instituto Queretano del Transporte (IQT) emitió un comunicado en el cual se explico que este suceso ocurrió el pasado 28 de mayo en colonia Satélite, en la capital de Querétaro.

"La unidad CZ-0181 acababa de salir del patio de encierro, ubicado en la colonia Satélite. La misma unidad, con placas 631801T, no se encontraba en ruta, por lo tanto no tenía pasajeros a bordo". Asimismo, confirmó que no hubo daños humanos, sólo materiales menores a un auto particular; sin especificar si habrá sanciones por la omisión que hizo a la unidad andar sin conductor y sin freno por la vía pública.