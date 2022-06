VIDEO: A nada de ser aplastado por un camión

BRASIL.-En una cámara de seguridad quedó captado el momento exacto en el que un transeúnte se salva de milagro de ser atropellado por un camión. Esta escena fue captada por la cámara de seguridad que se encontraba en la calle Fortaleza, Brasil, se hizo viral tras ser difundida en redes sociales.

En este video, se puede ver que un hombre esperaba en la puerta de una casa cuando, de manera repentina, el vehiculo se queda atrapado con un árbol y pierde el control y se sale de la carretera.

En la caja de este camión se enredó con las ramas de un árbol, causando que el mismo camión se levantara de la vía y terminara cayendo en la parte de la banqueta justo donde estaba el transeúnte.

Después de el camión caer de regreso a la carretera el camión siguió avanzando y por muy poco el joven que se encontraba en la banqueta queda aplastado, el joven quedo bastante asustado y no se aprecia afectación.

“En principio escuché el impacto del camión golpeando el árbol... Miré hacia un lado y lo tenía delante de mí. Sentí el frente del vehículo encima. La puerta me golpeó violentamente. Pero solo se trató de eso”, señaló el protagonista del video en conversación con medios locales, según recoge La Nación.

“Corrí para atrás porque pensé que la pared [de la vivienda] se me iba a caer encima. Puedo dar gracias a Dios que el contenedor se atoró en la pared. Fue un milagro, realmente fue un milagro. Si no existiera el video, nadie me creería. Paso demasiado rápido”, agregó.