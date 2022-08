VIDEO: Caballo consuela a su cuidadora que se encontraba llorando por su divorcio

TEXAS.- Los animales no dejan de sorprender, y no solo el perro puede ser “el mejor amigo del hombre”, así lo demostró un maravilloso caballo.

Shaina, quien dedica su cuenta de TikTok a compartir sobre la vida de sus caballos, subió un video que se ha vuelto viral. En este logró capturar el momento en que Shiner la consoló el día que estaba llorando por sus problemas sentimentales y por la mudanza que estaba a punto de hacer.

En el clip se puede observar a la cuidadora sentada en unas escaleras, con una expresión triste, a punto de romper en llanto, cuando uno de los caballos la acerca con su cabeza como si tratara de abrazarla; ante esto, Shaina no se puede contener.

Estaba en proceso de divorciarme y ese día fue el día de mi mudanza. Simplemente me estaba escondiendo de mis emociones y mi caballo Shiner lo sintió. Sintió mi dolor y simplemente me atrajo hacia su pecho para dejarme llorar y me tranquilizó con sus empujones”, contó.