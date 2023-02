Tiktoker le ofrece 50 mil pesos a empleada de Oxxo a cambio de renunciar a su trabajo de cajera

Actualmente, en TikTok se han vuelto tendencia algunos videos, en donde varios tiktokers ofrecen realizar diferentes tipos de retos a cambio de dinero.

De esta manera surgió el caso de una empleada del Oxxo, a quien un tiktoker le ofreció 50 mil pesos a cambio de renunciar a su trabajo de cajera.

Fue a través de la cuenta de TikTok de Adrián Flores quien publicó el video donde una joven llamada Angélica, fue grabada mientras realizaba sus labores en el Oxxo, sin esperar que ese día le ofrecerían una tentativa oferta.

En el clip se puede ver como el tiktoker se acerca a la joven y le dice

Así que realmente la oferta de ofrecerle aproximadamente 50 mil pesos mexicanos por renunciar a su trabajo era real.

Para poder convencerla de tomar esa decisión de ese grado, le hablo incluso, sobre lo difícil que puede ser dejar un trabajo, pero argumentando que son cambios necesarios para mejorar y poder cumplir tus sueños.

La joven no podía creer lo que le estaba pasando en ese momento, así que mientras contenía el llanto, aceptó la oferta, argumentando que ese dinero lo estaría utilizando para poder retomar sus estudios, ya que debido a problemas en su casa tuvo que dejar la escuela.

"Es algo que esperaba mucho, mis papás me estaban ayudando y luego hubo un problema familiar y yo pensaba que ya no iba a seguir estudiando y... no me la puedo creer".

La joven se acercó a su supervisora y le agradeció la oportunidad, pero le explicó que debía renunciar mientras su encargada le tomaba las manos y le devolvía el gesto de agradecimiento. "Me siento mal porque también me encariñé mucho aquí, me abrieron las puertas pero... no sé es como un sueño".