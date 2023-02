VIDEO: Joven rompe en llanto por que no le gustó el nuevo corte de su perrito

A través de tiktok hemos sido testigo de diferentes videos virales sobre anécdotas de personas y experiencias que han vivido con sus mascotas.

Pero el video de esta ocasión causó mucha risa entre los internautas, por lo inusual de la reacción de una joven ante una situacion con su mascota.

Esto debido a que el usuario que publicó el video, rompió en llanto luego de ver el corte de pelo que le hicieron a su perrito.

Fue por medio de la cuenta de @lyssyverastegui, donde se dio a conocer el clip.

“Nunca pensé llorar por un corte de pelo de mi perro, pero les juro que he llorado y reído para que no me agarre la cólera, mi bebito está pelón”, escribió en la descripción de su grabación.

En el registro se puede mostrar el desagrado que la joven tuvo por el nuevo look que le hicieron a su perro.

“Me cag.. a mi perrito por tu culpa, tu querías cortarle el pelo y ahora parece Don Ramón. Nosotros dijimos ‘No lo rapes’”.

“Es que mira, en verdad sí tiene pelo”, comentó su acompañante dentro de un carro.

“Pero dijimos un corte de verano. (…) No me importa la plata, me importa mi perro, creo que hasta frío tiene… Está deprimido también, nunca más te hago caso, tú le querías cortar el pelo”, mencionó Lissy con los ojos llorosos.

De igual manera, la chica comentó que la idea de cortarle el pelo a su perro fue por una persona del edificio.

“Esto es todo culpa de la vieja del miércoles del séptimo piso que se quejó de que había un perro grande apestoso. Obviamente Ares no es, porque lo bañamos a cada rato, pero dijimos ‘Para que no se queje vamos a darle un baño y un cortecito de pelo’, y me lo han dejado horrible”.

“Parece un labrador… No sé si reír o llorar”, señaló la dueña.



En el clip, la tiktoker también mostró el momento en que llega con su perrito a casa, otra mujer lo ve y comienza a reírse por la apariencia del can, ante lo que el perrito solo se queda quieto.

El video se viralizó y ahora cuenta con más de 2.1 millones de reproducciones y más de 272 mil Me gusta.