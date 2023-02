VIDEO: Hombre se sube a juego de niños y derribó la estructura cayendo desde lo alto

El video del incidente por el que pasó un hombre se está viralizando a través de tiktok, debido a que le pareció muy divertido subirse a un juego de niños y terminó en una pequeña tragedia, pues cayó desde la altura de este mismo juego.

El clip se viralizó y causó mucha risa a los internautas, ya que gracias a la imprudencia del hombre, que no midió las consecuencias de subirse, pues este tipo de juegos diseñados para niños no soportan el peso de un adulto.

El clip fue compartido a través de la cuenta de TikTok @its__barry- y se puede observar un hombre que, a simple vista, se sube arriba del juego infantil donde se debe escalar y caminar sobre tubos.

A la vez se puede ver que un niño se encuentra a lado suyo, el cual no deja de observar de forma extraña al hombre.

Pero mientras el hombre caminaba sobre el juego, sucedió lo inevitable y es que la base del juego empezó a desestabilizarse cuando el hombre se comenzó a mover bruscamente, lo cual termina por derrumbar el piso del área donde estaba parado para luego caer a unos cuantos metros de altura.

Esta situación generó diferentes reacciones en los usuarios que también se cuestionaron sobre la acción del hombre, causando comentarios de desaprobación por su comportamiento imprudente.

El clip ya cuenta con más de 10 millones de reproducciones y miles de comentarios de todo tipo.

“Menos mal que no había un niño debajo de él”; “Claro que eso iba a pasar, son juegos para niños”; “Ni yo me atrevería a tanto”; “Se sintió como la escena de “El Rey León”; “lo bueno q cayó bien lento”; “el niño: tas bien we o voy por ti?” fueron algunas de las reacciones de los internautas.