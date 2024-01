TikTok: pareja se indigna al ser echados de un centro comercial por llevar a su perro de servicio

Monterrey, Nuevo León - En medio de la popularidad de TikTok, la plataforma ha sido testigo de situaciones impactantes que van más allá de graciosos trends. En esta ocasión, un usuario conocido como Sky Araña y Shey compartieron una experiencia incómoda vivida en el centro comercial Galerías Monterrey .

Según el relato de la pareja, una empleada del mall les impidió continuar su recorrido argumentando que no se permiten mascotas en el lugar . Sin embargo, la pareja que llevaba al amigo de cuatro patas insistieron en que no se trataba de una mascota común, sino de un perro de compañía.

La empleada, al final, los invitó a “hacer lo que quisieran”.

Es crucial destacar la diferencia entre un perro de compañía y un perro de servicio. Los perros de servicio, como el que acompañaba a la pareja, reciben un entrenamiento especial para asistir a personas con diversas discapacidades, ya sean físicas, sensoriales o cognitivas.

Estos animales desempeñan un papel vital y tienen acceso legal a espacios públicos, incluso en aquellos donde generalmente se prohíbe la presencia de animales. En el caso de la pareja, el perro le avisa a la joven cuando ella está a punto de tener una convulsión .

La discusión entre la pareja y la empleada se centró en la comprensión de esta distinción. A pesar de los intentos de explicar la función del perro de compañía, la empleada mantuvo su postura, considerándolo "lo mismo". Además, llegó a sentirse “amenazada” porque estaban grabando la discusión.

