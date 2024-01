Viral | Mujer se queja de su mala experiencia en un restaurante ¡25 años después!

Ciudad de México.- Una cuenta de Twitter dedicada a compartir anécdotas y curiosidades del mundo de la gastronomía ha causado furor al publicar una reseña negativa de un cliente que data de hace más de dos décadas. La cuenta, llamada @SoyCamarero, encontró la crítica en un foro y decidió compartirla con sus más de 200.000 seguidores.

La reseña narra la decepcionante experiencia de una mujer que buscaba el lugar ideal para celebrar su boda con su novio. La pareja, que ahora está casada, visitó un establecimiento que les llamó la atención por su aspecto y su ubicación. Sin embargo, al llegar al lugar, se encontraron con un trato hostil por parte del dueño, que les negó el acceso al local sin darles ninguna explicación.

El hombre, que según la reseña parecía haber sido interrumpido de su siesta, les dijo a través de la verja que solo atendía a clientes recomendados y que no les iba a servir. La pareja se quedó atónita ante la respuesta y se marchó del lugar, buscando otra opción para su banquete de bodas.

La mujer revela que el establecimiento perdió la oportunidad de albergar un evento que habría supuesto unos 350 comensales, además de otros posibles eventos familiares que la mujer y su familia celebraron en otros lugares. La mujer termina su crítica con un deseo de que el local haya mejorado su atención al cliente, ya que a ella le dejó un mal sabor de boca que aún recuerda, 25 años después.

Espero que hayan mejorado el trato, porque la verdad a nosotros nos dejó mucho que desear”, dijo.

Esto si que es rencor �� pic.twitter.com/WOsuR21tfu— Soy Camarero (@soycamarero) January 8, 2024

La publicación de @SoyCamarero ha generado miles de reacciones en las redes sociales, donde los usuarios han comentado la historia con humor, indignación y sorpresa. Algunos han compartido sus propias experiencias negativas con restaurantes, mientras que otros han expresado su asombro por el aparente rencor de la clienta ante lo sucedido.

“Por qué plantearse que no sean los mismos dueños de hace 25 o 26 años, no le pasa ni por la cabeza. Él quería explicar su batallita y como nadie le hace caso, se desquita en internet”, “A mi hace 35 años no me dejaron entrar en una disco por llevar el pelo largo. Esa disco ya no existe”, “Me llama poderosamente la atención que recuerde el trato recibido hace tanto tiempo y no tenga claro si se casó hace 25 o 26 años”, comentan algunos.

Con información de Infobae México.

Tal vez te interese: VIDEO: Mujer descubre un anillo de compromiso en su rosca de reyes