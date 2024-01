Kaitlyn Dever se une al elenco de 'The Last of Us': La actriz interpretará a 'Abby' en la segunda temporada

CIUDAD DE MÉXICO.- La aclamada serie 'The Last of Us' de HBO Max continúa generando expectación con la confirmación de Kaitlyn Dever como la actriz elegida para interpretar a Abby en la tan esperada segunda temporada.

La noticia, anunciada por los co-creadores Craig Mazin y Neil Druckmann, promete sumergir a los fanáticos en una experiencia inolvidable que se estrenará en 2025.

Ya sabemos quien será la interprete más odiada para la próxima temporada de ‘The Last Of Us 2’…

Kaitlyn Dever has officially been cast as Abby in ‘THE LAST OF US’ Season 2. pic.twitter.com/M4yPiiONPs— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 9, 2024

Kaitlyn Dever dará vida a la controversial Abby

La talentosa actriz Kaitlyn Dever, conocida por su destacada participación en series como 'Last Man Standing' y 'Justified', así como en películas como 'Booksmart', ha sido seleccionada para encarnar a Abby Anderson en la adaptación televisiva de 'The Last of Us'.

De acuerdo con la información proporcionada por Variety, los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann, compartieron su entusiasmo por la elección de Dever y destacaron el riguroso proceso de selección que siguieron para encontrar actores de talla mundial.

La segunda temporada, programada para iniciar producción este año, promete mantener la calidad que llevó a la serie a arrasar en los Premios Emmy de 2024

 

La tarea más difícil en su carrera para Dever será interpretar a Abby

Abby Anderson, el personaje que causó división en los fanáticos durante la secuela del videojuego, será interpretado por Dever, quien se enfrenta al desafío de dar vida a una figura controvertida.

Sin revelar spoilers, la trama llevará a los espectadores por un emocionante recorrido, explorando el universo postapocalíptico con la caracterización única de Dever y del personaje.

Aunque como muchos fanáticos saben, el personaje de Joel Miller interpretado por Pedro Pascal tendrá varias escenas con Kaitlyn Dever como Abby…

 

El Éxito rotundo de 'The Last of Us' en los premios Emmy

La primera temporada de 'The Last of Us' ha sido galardonada con ocho estatuillas en los Premios Emmy, consolidándose como una de las producciones más destacadas de 2024.

Desde actores invitados hasta logros técnicos, la serie ha demostrado su excelencia en diversos aspectos, allanando el camino para una segunda temporada aún más emocionante.

Entre esos premios para la serie se destacaron los siguientes:

Mejor Actriz invitada - Storm Reid (Riley en el Episodio 7)

Mejor Actor invitado - Nick Offerman (Bill en el Episodio 3)

Mejor maquillaje prostético

Mejores efectos especiales

Mejor diseño de título principal

Mejor mezcla de sonido

Mejor edición de sonido

Mejor edición de imagen

