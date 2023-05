TikTok: Se viraliza joven al mostrar cómo se hace un amarre amoroso

CIUDAD DE MÉXICO.-TikTok actualmente es de las plataformas más utilizadas y donde el contenido se vuelve viral muy rápido y tener interacciones de muchas personas. Aquí se puede apreciar un sinfín de contenidos para todo tipo de gustos.

Pero como es de esperarse, este contenido no se libra de polémica, como es el caso de un joven que compartió un ritual para hacer un amarre para el amor, en el que asegura que es muy efectivo para lograr que dos personas se unan.



En general, este tipo de contenido con rituales despertó muchas críticas, ya que se entiende que no hay consentimiento por una de las partes y no muchos creen en ello.

¿Qué dice el video?

El joven en TikTok aseguró que es necesario escribir el nombre de la persona que se quiere, amarrar en un pedazo de papel, luego hay que rociarlo con el perfume que usa la persona que quiere el amarre y si no se cuenta con esta fragancia, frotar el papel por el cuerpo.

Luego hay que tomar un vaso de cristal que servirá para hacer una serie de pasos, repitiéndolo, por lo menos, 3 veces.

Así, de acuerdo a lo que se mostró en su video, hay que decir lo que la persona que hace el amarre quiere que haga la otra persona. Puede ser su nombre, y una vez hecho esto, el joven recomienda repetir igualmente 3 veces lo siguiente:

"Ciego te encuentras si no es a mi alcance, sordo te vuelves si no es por mi nombre, mudo despiertas si no es por mis deseos".

Viral

El video de TikTok se hizo viral y despertó muchas críticas por esta práctica polémica en la que se busca forzar el destino entre dos personas, sobre todo porque una de ellas, la que es “amarrada” que no presta el consentimiento.

Este tipo de rituales también pueden tener consecuencias totalmente contrarias a las intenciones originales, por lo que siempre se desatan polémicas cuando aparecen prácticas en las que se involucran a otras personas.

