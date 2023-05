TikTok | Fan de Beyoncé se roba el show con sus increíbles movimientos de baile

Hermosillo, Sonora. - "Renacimiento World Tour" es la novena gira musical de Beyoncé, la cual tiene como propósito promocionar su séptimo álbum de estudio titulado "Renacimiento", lanzado en 2022.

Un fan de Beyoncé se volvió viral en TikTok después de que los asistentes del concierto observaran sus impresionantes movimientos de baile. Algunos incluso le pidieron que se convirtiera en un artista oficial de la gira. Los hechos ocurrieron en el Murrayfield Stadium en Edimburgo.

El 21 de mayo, el usuario de TikTok identificado como @emmaneilson0 compartió un video con el título: "¡El impresionante calentamiento no oficial de Beyoncé!" En el clip, se podía apreciar al joven desconocido bailando con gran entusiasmo durante más de un minuto, mientras de fondo se escuchaban los vítores de una multitud enardecida. Dicha publicación ya cuenta con más de 664,000 reproducciones.

Frankie Duncan afirmó ser el bailarín protagonista y volvió a compartir el video en su propia cuenta con el siguiente mensaje: "¡El hecho de que me haya convertido en el calentamiento no oficial de Beyoncé en su concierto me tiene AMORDAZADO!"

Los comentarios en ambas publicaciones elogiaron abrumadoramente la confianza y habilidad del bailarín. También etiquetaron la cuenta de TikTok de Beyoncé, pero hasta el momento no se ha recibido ninguna respuesta de su parte.

Duncan habla sobre la coreografía y su motivación para bailar

Tras su repentina fama en las redes sociales, Duncan fue entrevistado por el Edinburgh Evening News. Durante la entrevista, reveló que su actuación fue totalmente improvisada. Nunca imaginó que terminaría realizando ese baile, pero su emoción y ansias por presenciar a Beyoncé fueron tan intensas que pudo percibir la energía en el ambiente. Comentó que se sintió impulsado a entretener al público presente en ese momento.

Asimismo, reveló que su motivación detrás de todo fue su difunta hermana, quien murió en 2019. “Hace poco perdí a mi hermana, y ella era una gran fan de Beyoncé, además de bailarina, así que sé que si ella estuviera aquí en este momento, estaría muy orgullosa, así que los últimos días me han emocionado que mi nombre esté junto a Beyoncé!” Concluyó.

Con información de Insider.

