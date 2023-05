TikTok: Joven descubre infidelidad de su novio gracias al skin care: "La NASA te necesita"

ARGENTINA.- Una joven llamada Micaela Opichany ha ganado gran atención en las redes sociales gracias a su particular método para descubrir la infidelidad de su novio.

A través de un video en la plataforma TikTok, Micaela reveló con meticulosos detalles cómo logró desenmascarar la traición de su pareja:

Después de una noche de fiesta, Micaela notó un tono inusual en el rostro de su novio, lo cual despertó sus sospechas. Decidida a confirmar sus temores, decidió utilizar agua micelar y un trozo de algodón para poner a prueba su intuición.

Una mujer muy observadora

La joven relató que su novio regresó a casa después de la salida nocturna, llevando consigo churros para compartir un desayuno juntos. Sin embargo, al observar detenidamente su rostro, Micaela notó algo fuera de lo común.

No era labial, parecía paspado y pensé: '¿Qué pasó aquí?'", comentó la mujer.

Decidiendo no darle demasiada importancia en ese momento, Micaela optó por continuar durmiendo. Fue al despertar, con la luz del día, que sus sospechas volvieron a aflorar, impulsándola a llevar a cabo un experimento. Mientras su novio aún dormía, aplicó agua micelar en su rostro utilizando un algodón.

El resultado fue sorprendente: el algodón se tiñó de rojo, confirmando así que no se trataba de una simple mancha, sino de rastros de labial rojo.

Bendita sea el agua micelar", exclamó Micaela en su video.

"Te necesita la NASA"

La historia rápidamente se volvió viral y obtuvo más de 1 millón de reproducciones en TikTok, generando gran interés por parte de la audiencia que deseaba conocer más detalles y el desenlace de la historia.

A pesar de la curiosidad de los espectadores y el clamor por más información, Micaela ha decidido no revelar más detalles, argumentando que esos momentos no le traen buenos recuerdos.

Los comentarios no se hicieron esperar: "Ahora queremos una segunda parte, no nos puedes dejar así jajaja", "Mi admiración total, yo me como los churros, sigo durmiendo y pienso 'bueno, ya fue, me trajo churros'", "Te necesitamos en la NASA representando a Argentina", "Guardaré esto porque este descubrimiento me será útil en algún momento".

