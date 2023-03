TikTok: Repostera se venga de su "amiga" en su cumpleaños por no pagarle un pastel anterior y crea debate: "¡Bien merecido!"

Una usuaria de TikTok se volvió viral por una polémica que se desató a partir de un clip donde contaba su historia de venganza en contra de una supuesta amiga suya.

La repostera, identificada en la red social como @leydidi.st, narró que su examiga había contratado sus servicios como repostera hace dos años, pidiéndole un pastel para celebrar su cumpleaños. Ante esto, la usuaria le hizo el pastel, pero todo comenzó a ponerse incómodo cuando la amiga daba evasivas para pagarle.

La usuaria mencionó que su amiga en ese entonces le daba "miles de excusas", posponiendo el pago del pastel debido a que supuestamente tenía muchos gastos, pidiéndole esperarla un poco para poder pagarle.

Esta acción molestó mucho a la repostera, según cuenta, pero como en ese momento todavía la consideraba su amiga aceptó que el pago se hiciera después, cosa que nunca sucedió.

Dos años después de que le pidiera el primer pastel, la tiktoker cuenta que esa amiga, pensando que se había olvidado de la situación por el tiempo transcurrido, le encargó un segundo pastel, también para celebrar su cumpleaños.

Fue así que @leydidi.st aprovechó la ocasión para vengarse de su supuesta amiga, decorándole minuciosamente una cacerola con betún rosa para que pareciera un pastel de verdad.

Cabe mencionar que la historia la narra mientras se reproduce el video de ella decorando el pastel falso.

En esta ocasión, según relata, la cumpleañera sí le pagó por el pastel… y luego llegó el momento de la celebración.

La tiktoker relató que el día de la fiesta todo el mundo estaba feliz, celebrando a la cumpleañera, hasta que llegó el momento de partir el pastel. Para entonces, todas las cámaras de los celulares apuntaban hacia la festejada.

Al momento de intentar encajar el cuchillo, la amiga se dio cuenta de que se trataba de una bandeja decorada y tanto ella como los invitados voltearon a ver a la responsable de lo sucedido.

Contó que cuando la cumpleañera le preguntó qué estaba sucediendo, ella comenzó a decirle todo lo que se había guardado durante dos dos:

Bien merecido. Esto te pasa por querer hacerte la viva con tus amigas. ¿Pensás que no tenés que pagarlo por el hecho de ser tu amiga? Estás muy equivocada... y lo que me pagaste por esta torta es en realidad lo que me debías por la primera".