VIDEO: Intentan partir pastel con machete por lo duro que estaba y no lo logran: “era harina, no cemento"

El pastel es uno de los elementos que no puede faltar en cada celebración, es algo que la mayoría de los invitados anticipan. Desafortunadamente, el postre en este caso estaba "duro como una roca" e impidió que los invitados lo disfrutaran.

Fue a través de TikTok donde se viralizó el clip de este curioso pastel, el cual por más que intentaron partir parecía imposible que el cuchillo se deslizara.

Te puede interesar: Exceden la capacidad: 11 personas suben a un elevador y se desploma hasta el sótano



El video fue compartido por el usuario @el3mendolocotron01, en el que se ve a un hombre intentando cortar el pastel con una herramienta parecida a un machete, y aun con esto no logró tener éxito.

También se puede apreciar que el pastel era parte de una celebración de cumpleaños, ya que la decoración lo denota, se desconoce si lo hicieron en casa o lo compraron en una pastelería.

Cómo era de esperarse, el video se viralizó y sorprendentemente cuenta con más de 25.4 millones de reproducciones y miles de interacciones, donde los usuarios dejaron algunos graciosos comentarios.

“En mi cumple me compraron un pastel de helado, por un momento pensé que el pastel era de esos de la época de los 80”; “Era harina, no cemento”; “eso es de helado por dios”; “Yo mirando la carita de la niña oh Dios”; fueron algunos de los comentarios que destacaron en la publicación.