Joven relata cómo se salvó de un asalto gracias a refresco de 600 mililitros

Si bien es bien sabido que muchas personas en todo el mundo somos víctimas de la inseguridad y delincuencia de nuestro país, hay algunas cosas que podemos hacer para evitar el riesgo y protegernos.

Aunque sin duda algo inusual puede ser como la anécdota de una joven que, relató que se salvó de un asalto por ofrecer un refresco de cola de 600 mililitros.

La joven contó su experiencia a través de TikTok, comenzando en un día normal donde estaba trabajando en un negocio de comida, cuando de pronto entró un hombre e intentó asaltarla, pero una coca cola fue la causante de impedir el robo.

La joven estaba atendiendo sola el local de comida, usando sus dispositivos electrónicos para completar su tarea mientras llegaban los clientes, cuando notó una figura sombría parada cerca que parecía estar planeando robarle.

Entonces decidió guardar su tableta y su teléfono porque pensó que la persona que esperaba afuera entraría para llevarse sus pertenencias. Como ella había previsto, el hombre entró con un palo y exigió un vaso de agua, además de sus pertenencias.

"El güey se mete y me dice, ya te la sabes -entre risas- y yo entre no, no mames. Entonces yo dije, no pues ya valió verga, o sea, no me voy a poner a pelear, iba a gritar, eso sí lo iba a hacer. Y en eso me dice, dame todo y también dame un vaso de agua".

Pero a ella se le ocurrió decir que si mejor prefería una "coquita", ya que contaba con un refrigerador que contenía refrescos "y tengo Coca, y si le dije ¿no quieres una coquita mejor? y me dice, ¡ándale, sí! Entonces voy por la Coca, se la doy y me dice, ya así déjale, muchas gracias y se va".