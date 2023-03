Mujer relata como se salvó de que le robarán su celular por tener un gesto amable con el ladrón

Otra anécdota más se viralizó a través de TikTok, donde Vicky, una mujer española, relató como fue que se salvó de ser victima del robo de su celular.

La historia concluyó de una forma inesperada, cuando el ladrón decidió no robar el celular de Vicky a pesar de haber tenido la intención de hacerlo, esto debido a la acción que tuvo la joven con el ladrón unos momentos antes.

Fue a través de su cuenta, donde la joven contó a detalle como fue el intento de robo, iniciando en el momento donde iba bajando del metro de Madrid con el teléfono en su bolsa abierta.

En el video, la joven dijo que un hombre se había interpuesto en su camino cuando estaba a punto de salir del vagón, pero fue en ese momento que el se apartó para permitirle continuar.

Vicky amablemente respondió: “Muchas gracias, que tengas un buen día”, luego de observar el gesto del hombre. Sin embargo, la joven no se dio cuenta de que su acto reflexivo sería "recompensado". Vicky dijo que el hombre en cuestión le hizo una confesión sorprendente: "Te lo iba a robar, pero me agradaste tanto que no podía".

Vicky dijo que la educación y la amabilidad pueden ser muy útiles. A pesar de esto, aclaró que se quedó helada cuando el ladrón "perdonó el robo" de su celular.

“Me quedé congelada, con el móvil en la mano, viendo cómo se marchaba”, confesó la tiktoker.

El video cuenta ahora con más de un millón de reproducciones, entre miles de comentarios donde los usuarios dejaron saber su opinión.