VIDEO: Limpiavidrios es captado dañando un auto por recibir un NO por respuesta

Uno de los oficios más comunes en México, es el de los conocidos “limpiavidrios”, y debido a que trabajan en la economía informal, es muy común verlos en los semáforos o fuera de cualquier negocio para ofrecer sus servicios rápidos, que incluyen la limpieza o cuidar de su automóvil.

Uno de los métodos que realizan, es limpiar el automóvil mientras está estacionado y luego exigir el pago a cambio, la mayoría acepta lo que tú quieras ofrecerle, otros tienen una cuota específica.

Te puede interesar: VIDEO: Hombre compra un chocolate en la calle y le dan a cambio un limón



Sin embargo, el dar un no por respuesta puede provocar una reacción de disgusto por parte de los limpiavidrios. Tal como es el caso de un hombre que, dejó en claro que es capaz de lo que sea con tal de obtener unas monedas a cambio.

Fue a través de redes sociales que se difundió el video del "viene viene", quien fue grabado al momento de que una persona le negó sus servicios para limpiar su carro.

Pero eso no es todo, pues el limpiavidrios no se tentó el corazón para dañar el coche de la persona, desquitando su furia contra el carro del cliente, quien le había mencionado que no se acercara a su carro.

Este hecho sucedió en San Luis Potosí, afuera de una Unidad Médica Familiar del IMSS, y según testigos, el limpiador inició el ataque violento al obtener una respuesta negativa sobre el costo de sus servicios.



En el clip se puede apreciar como el hombre agarra una cubeta y empieza a golpear el carro, hasta llegar al punto de lograr romper una de las ventanas.

Aunque el hombre no fue detenido, se desconoce si es objeto de una demanda y quién es el dueño afectado.

El registro sorprendió a los usuarios, quienes entraron en debate sobre el tema, ya que algunos comentan que no es obligatorio y otros concuerdan que es su trabajo y se debe pagar aunque sea un mínimo.

“Más vale darles sus 10 pesos a qué te hagan estas cosas” “Que más es un viene viene! Y coda la gente x eso lo hace, le damos y cuando no ahí está el resultado” “Aunque camine, no me estaciono donde hay viene-viene, porque se enojan -en efecto- si les dices que no quieres lavado de carro”



Fueron algunos de los comentarios de los internautas.