TikTok: “Me voy a quedar sola" Joven se vuelve viral al llorar desconsolada por no tener novio

HERMOSILLO, Sonora.- Algunas veces la soledad preocupa a las personas y cuando pasan los años y no encuentran pareja se sienten más tristes.

Como es el caso de una chica española en TikTok, quien entre lágrimas, le confesó a su madre que tenía miedo quedar sola.

Viral

En el clip compartido aparentemente por su prima, se puede apreciar a la mujer llorando al no tener novio.

“¿Para qué lo quieres?”, le preguntó la madre a la joven. “Porque estoy más sola que la luna, mamá”, le respondió esta última.

Pese al consuelo de la madre, la joven siguió lamentándose. “Ay, Dios mío, me voy a quedar sola con 7 gatos”, dijo entonces entre lágrimas. “Bueno, gatos, no porque no me gustan, perros mejor”, rectificó al poco tiempo.

Como era de esperarse, el video rápidamente se viralizó y acumula más de 13 millones de reproducciones y cientos de comentarios de personas que tomaron con humor la escena.

“Dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ella se sentía así en ese momento”, “Fuera de bromas, así se siente uno cuando intenta y no se dan las cosas, tanto románticas, laborales y económicas”, fueron algunos de los comentarios que se leen.

