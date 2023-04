VIDEO: Mujer llora desconsolada al enterarse cuánto pagará de impuestos: “¡Ay, Jesús!”

HERMOSILLO, Sonora.-Generalmente, las personas deben rendir cuenta de los pagos de sus impuestos.

Por ello, ahora se viralizó en TikTok una joven de Canadá quien llegó hasta las lágrimas al enterarse lo que debía pagar.

Viral

De acuerdo al video de @stephanie_palma_, la tiktoker no estuvo lista para leer el correo sobre su pendiente tributario. Ella viviría en Canadá desde hacía años, y no esperó que su deuda con el país sea tan ‘cara’, especialmente para quienes generan una remuneración promedio.

Stephanie se mostró nerviosa ni bien comenzó su relato, de pronto, las lágrimas comenzaron a tomar rol protagónico. Ella mostró que el correo del Gobierno de Canadá le sugirió cancelar en cuanto antes su deuda tributaria de 4.400 dólares, es decir, casi 79.480 pesos mexicanos.

“¡Ay, Jesús!”, dijo tras enfrentarse a la realidad, pues la joven tiktoker no sabía si reír o llorar en medio de su crisis: “¿Qué pasa si no pago los impuestos?”, comentó a la cámara, para luego contar que no tiene realmente un trabajo a tiempo completo en el país que la acoge.