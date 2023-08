Tierna pelea entre abuelitos se vuelve viral

Hermosillo, Sonora. - En las redes sociales, una pareja de abuelitos ha ganado popularidad después de que un video de ellos en una encantadora discusión se volviera viral. El usuario de TikTok @donrubenson fue quien compartió el video, perteneciente a su cuenta dedicada a las grabaciones del abuelito Rubén, quien parece ser el protagonista principal.

En el video, se puede observar cómo comienza la discusión cuando el abuelo, un hombre de la tercera edad, se niega a tomar un baño debido al clima frío. Sin embargo, su esposa no está nada contenta con su decisión y emprende la tarea de convencerlo de que sería una buena idea darse una ducha.

"Ayúdame a bañarlo, hijo", le pide la ancianita a su nieto, quien se acerca para registrar el divertido incidente. A pesar de los esfuerzos de la abuela, el abuelo se mantiene firme en su posición. Cuando el joven le pregunta por qué no quiere bañarse, el abuelo simplemente responde: "Pues yo tengo frío". Ante esto, la abuelita replica con una sonrisa, "Pero el agua está calientita", en un intento de persuadirlo.

Viral en redes

Sin embargo, los intentos de la abuelita no logran cambiar la opinión del abuelo, quien concluye la discusión de manera divertida y firme, diciendo: "Pues no me importa, güera, tu báñate y déjame así".

El video ha causado sensación en la plataforma TikTok, generando numerosos comentarios por parte de los usuarios, además supera las 7.3 millones de reproducciones.