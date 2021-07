¡Se armó la fiesta de vacunas! Conoce la playlist que sonará durante la campaña de vacunación de 18-29 años

MÉXICO.- Canciones que van desde RBD, Justin Bieber, Karol G, Danna Paola y muchos más, son las que sonarían mientras esperas a recibir tu vacuna contra Covid-19 durante la campaña de vacunación a mayores de 18 años de edad.

El programa “Ponte Pila” de la Ciudad de México ha ganado popularidad por su forma de distraer a los asistentes, y es que han bailado al ritmo de su música, incluso con divertidas botargas que causaron miles de risas en todo el país.

Ahora es el turno de los jovenes adultos entre 18-29 años que tendrán que activarse físicamente al ritmo de las canciones más escuchadas, según lo cree el programa, esto para que esperes tu dosis con un poco de alegría y diversión.

Canciones como “Mis ojos lloran por ti”, “Tusa”, “Peaches”, “Todo de ti”, “One Way or another”, “Bichota”, “En el 2000”, “Me Rehúso”, fueron solo algunas que Ponte Pila mostró en su cuenta de Facebook y Twitter para compartir la playlist con la chaviza.

�� Estas son las canciones más solicitadas para la próxima Jornada de vacunación en la Ciudad de México para adultos de 18 a 29 años.

“Nos vemos el día de tú cita #YoConPontePila” pic.twitter.com/A1OJWrHy8N — Ponte Pila (@Ponte_Pila) July 26, 2021

¿Cuál faltaría agregar al repertorio musical?