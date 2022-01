Profesor recibe 180 mil dólares de un ex alumno

Un profesor de física llegó a su trabajo y encontró en su buzón de la escuela una caja que tenía años olvidada, cuando la abrió encontró unos 180 mil dólares en efectivo, aunque en realidad no eran para él, sino para los alumnos que lo necesitaran.

Esto ocurrió en City College de Nueva York. Vinod Menon, el profesor de física, regresó a clases presenciales este semestre y fue recibido con un poco de correo basura y una caja de cartón común y corriente.

Menon, presidente del Departamento de Física del City College, al principio pensó que era una especie de recuerdo enviado por un ex alumno, pero cuando abrió la caja, encontró billetes de 50 y 100 dolares, sumando un total de 180 mil dolares.

"Nunca había visto este tipo de dinero en la vida real en efectivo", dijo Menon a la cadena televisiva, CNN. "Nunca lo había visto excepto en películas, así que sí, estaba en shock y no sabía cómo reaccionar".

Había una carta sin firmar en el paquete que explicaba que el donante se graduó "hace mucho" de The City College of New York con una doble especialización en Física y Matemáticas, luego obtuvo una maestría en Física allí y luego obtuvo un doble doctorado en Física y Astronomía, indica Milenio.

"Suponiendo que tenga (un) poco de curiosidad por saber por qué estoy haciendo esto, la razón es sencilla: la excelente oportunidad educativa disponible para mí, que aproveché al máximo en el City College (y Stuyvesant High School), me dio la base para seguir desarrollándome", decía la carta.

El donante dijo que habían tenido una carrera científica "larga, productiva e inmensamente gratificante".

El dinero será destinado a los alumnos que necesiten apoyo financiero.